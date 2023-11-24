من تحت الركام..مقطع فيديو تنفطر له القلوب لسيدة فلسطينية تنادى على أبنائها

آثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات وتم تداوله على نطاق كبير على تطبيق التيك توك الكثير من التعاطف لدى رواد السوشايال ميديا فهو يعد ضمن سلسلة المشاهد المأساوية التي تتدفق بشكل يومي من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي .

فقد وثق مقطع فيديو بكاء سيدة فلسطينية وهي جالسة على ركام منزلها المدمر وقد ظهرت السيدة وهي تنادي على أبنائها الستة كلا من براء.. معتز.. تيسير.. آية.. محمود امرأة وهم لازالوا عالقين تحت ركام منزلهم الذي قصفه الطيران الإسرائيلي.



على الجانب الاخر فقد صرخت الأم ودموعها تنهمر أملاً في أن يسمع صراخها أحد من أولادها إلا أنه يبدو أنهم قد قتلوا مثل آلاف من الفلسطينين فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين ويعتقد أنهم مدفونون تحت الأنقاض.

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@alhadath/video/7304321841819159813