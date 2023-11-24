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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من تحت الركام..مقطع فيديو تنفطر له القلوب لسيدة فلسطينية تنادى على أبنائها

من تحت الركام ..مقطع
من تحت الركام ..مقطع فيديو تنفطر له الفلوب لسيدة فلسطينية ت

آثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات وتم تداوله على نطاق  كبير على تطبيق التيك توك الكثير من التعاطف لدى رواد السوشايال ميديا  فهو يعد ضمن سلسلة المشاهد المأساوية التي تتدفق بشكل يومي من قطاع غزة  منذ 7 أكتوبر الماضي .

فقد وثق مقطع فيديو بكاء سيدة فلسطينية وهي جالسة على ركام منزلها المدمر وقد ظهرت السيدة وهي تنادي على أبنائها الستة  كلا من براء.. معتز.. تيسير.. آية.. محمود امرأة  وهم لازالوا عالقين تحت ركام منزلهم الذي قصفه الطيران الإسرائيلي.


على الجانب الاخر فقد  صرخت الأم ودموعها تنهمر أملاً في أن يسمع صراخها أحد من أولادها إلا أنه يبدو أنهم قد قتلوا مثل آلاف من الفلسطينين  فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين ويعتقد أنهم مدفونون تحت الأنقاض.

 

يمكنك مشاهدة مقطع الفيديو عبر الرابط التالي:

https://www.tiktok.com/@alhadath/video/7304321841819159813

تطبيق التيك توك قطاع غزة عبر معبر رفح

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من تحت الركام..مقطع فيديو تنفطر له القلوب لسيدة فلسطينية تنادى على أبنائها

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