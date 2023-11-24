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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا نعرف عددهم.. حكومة الاحتلال تكشف تفاصيل جديدة بشأن عملية تسليم الرهائن

جيش الاختلال
جيش الاختلال

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ باستقبال الرهائن بوقت لاحق اليوم.

وأشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أن عملية تسلم الرهائن ستتم عبر الصليب الأحمر.

وأضافت أنها لا تعرف عدد من تستلمهم اليوم من حماس.

وكانت وسائل الإعلام الفلسطينية والعبرية أفادت، قبل قليل، بأن شاحنات الوقود تدخل غزة عبر معبر رفح المصري، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل الذي بدأ اليوم.

وبدأت سيارات إسعاف في المغادرة عبر معبر رفح البري لنقل الجرحى لتلقي العلاح خارج القطاع.

وقبل قليل، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت قائمة تضم 39 معتقلا فلسطينيا يتم إطلاق سراحهم اليوم كجزء من الصفقة مع حماس التي ستشهد أيضا إطلاق سراح 13 رهينة من غزة.
واليوم هو الأول من أصل أربعة من المتوقع أن تعقد فيه مثل هذه التبادلات، مع أيام إضافية من وقف إطلاق النار محتمل.

ووفقا لأخبار القناة 13، بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية في إنهاء إجراءات 39 قاصرا وسجناء من المقرر إطلاق سراحهم في وقت لاحق اليوم.


وأشارت إلى أنه سيتم نقلهم إلى سجن عودر في الضفة الغربية قبل الظهر بوقت قصير، قبل إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية.


وبعد حوالي سبعة أسابيع متتالية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت اليوم الجمعة، هدنة إنسانية في القطاع المحاصر، وهي أول هدنة من نوعها بين حماس وإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.
وتسمح الهدنة، التي جرت برعاية قطرية أمريكية مصرية، بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

في غضون ذلك، وصلت حصيلة الشهداء في القطاع حوالي 15 ألفا حسب ما أعلنته وزارة الصحة المحلية التابعة لحماس. وفي إسرائيل، قتل 1200 شخص في هجوم حماس حسب الحصيلة الرسمية الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية.

وحذر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حيث ألقى منشورات جنوب وادي غزة تحذر سكان المنطقة من التفكير بالعودة إلى شمال القطاع، وذلك قبل دقائق من بدء سريان الهدنة الإنسانية في القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها"، مضيفًا أنه "على السكان البقاء في المنطقة الإنسانية جنوبي القطاع".

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