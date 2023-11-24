رئيس وزراء بلجيكا: نشكر مصر على إطلاق سراح مواطنينا في غزة

وجه رئيس وزراء بلجيكا خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، لمساندته الشخصية في إجلاء ما يقرب من 100 مواطن بلجيكي من غزة بالأمس.

وأكمل رئيس الوزراء البلجيكي ، “انهم كانوا يتحدثون عن وقف اطلاق النار واليوم واخيرا قد تحقق هذا اخيرا فعلى مدار الأيام القادمة فإن ما يقرب من 13 من الرهائن سيطلق سراحهم اليون وهذه اخبار سارة ولكننا بحاجه الى إطلاق سراح المزيد”.

وقف إطلاق النار الدائم هو الهدف النهائى لإنهاء ما يحدث بغزة

وأكد رئيس وزراء بلجيكا للرئيس السيسي ، أن وقف إطلاق النار المؤقت امر مستحسن ولكن وقف إطلاق النار الدائم هو الهدف النهائي ولكن هذه خطوة اولية بأننا اليوم سوف نتوجه الى معبر رفح.

وأختتم كلمته: "هناك حاجة الى المزيد من المساعدة الإنسانية ولابد ان يكون هناك المزيد من الدخول للمواد المنقذة للحياة والامدادات المنقذة ونحن بحاجه الى المزيد الى الدعم لغزة مما يعني ان إسرائيلية بجب ان تفتح معابر أخري ولا يقتصر المعبر على الأراضي المصرية فاليوم لدينا معبر واحد وهذا ليس كافيا.

وأضاف: إسرائيل يجب عليها ان تفتح معابر اخري لادخال المساعدات للمدنيين بغزة هم حاجة إلى الدعم منا، فاليوم نحترم القانون الإنساني الدولى في حين ان إجراء عملية عسكرية هي مسئولية إسرائيل، وعلينا ان نتجنب اي خسائر بشرية من الابرياء في غزة.