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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس وزراء بلجيكا: الوقف الدائم لإطلاق النار هو هدفنا لإنهاء ما يحدث بغزة

رئيس الوزراء البلجيكي
رئيس الوزراء البلجيكي

قال رئيس وزراء بلجيكا خلال المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن مصر لعبت دورا محوريا للغاية في هذا الصدد، ومن المهم توفير سلام وأمان لأشخاص على مدار أكثر من ٦ أسابيع كنتم مساندون لهذا الأمر، وأننا نقدر المساعدات التى قدمتوها لنا وهذه هي احد أهداف زياراتي لمصر ودورها المساعد على  مدى الأسابيع الماضية".

وجه رئيس وزراء بلجيكا خالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، لمساندته الشخصية في إجلاء ما يقرب من ١٠٠ مواطن بلجيكي من غزة بالأمس.

 

وأكمل رئيس الوزراء البلجيكي، “أنهم كانوا يتحدثون عن وقف إطلاق النار واليوم وأخيرا قد تحقق هذا وسيفرج عن  ١٣ من الرهائن اليوم، وهذه أخبار سارة ولكننا بحاجه الى إطلاق سراح المزيد”.

وقف إطلاق النار الدائم هو الهدف النهائى لإنهاء ما يحدث بغزة

وأكد رئيس وزراء بلجيكا للرئيس السيسي ، أن وقف إطلاق النار المؤقت أمر مستحسن ولكن وقف إطلاق النار الدائم هو الهدف النهائي ولكن هذه خطوة اولية بأن اليوم سوف نتوجه الى معبر رفح.

وأختتم كلمته :"بأن هناك حاجة الى المزيد من  المساعدة الإنسانية ولابد ان يكون هناك المزيد من الدخول للمواد المنقذة للحياة ونحن بحاجة إلى المزيد من الدعم لغزة مما يعني أن إسرائيل بجب أن تفتح معابر أخري ولا يقتصر المعبر على الأراضي المصرية فاليوم لدينا معبر واحد وهذا ليس كافيا، فإسرائيل يجب عليها ان تفتح معابر اخري لادخال المساعدات لأن المدنيين بغزة  بحاجة إلى الدعم منا،  فاليوم نحترم القانون الإنساني الدولى في حين أن إجراء عملية عسكرية هي مسئولية إسرائيل، وعلينا أن نتجنب أي خسائر بشرية من الأبرياء في غزة".

غزة عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء بلجيكا وقف إطلاق النار الدائم إسرائيل

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