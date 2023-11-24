الدولار "عملة مزيفة" وأمريكا ستصبح أفقر دولة في العالم.. ما القصة؟

في نبوءة مثيرة للجدل.. توقع روبرت كيوساكي، رجل الأعمال والمؤلف الأمريكي الشهير، أن تصبح الولايات المتحدة أفقر دولة في العالم في المستقبل.. كيف سيحدث ذلك؟.

أدلى كيوساكي بهذا التصريح خلال مقابلة في برنامج "فايننس مع شاران"، حيث تم إجراء المقابلة أثناء تواجد كيوساكي في الهند لحضور قمة النمو الأخيرة.

مستقبل أمريكا المظلم

خلال زيارته إلى مومباي، تحدث كيوساكي عن تجربته في الأحياء الفقيرة ورؤيته للفقر في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، يوجد العديد من الأحياء الفقيرة في أنحاء الولايات المتحدة، وهو أمر يصدم الكثيرين الذين لا يدركون وجود هذه الظاهرة في البلد الأمريكي.

وفي مدة ساعة من المقابلة، ناقش كيوساكي العديد من المواضيع بما في ذلك استثماراته الثلاثة المفضلة وأهمية التنوع في الاستثمار.

كما تطرق إلى مواضيع أوسع مثل التغيرات في التمويل العالمي ودور الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية.

الدولار "ورق حمام"

يصف روبرت كيوساكي الدولار الأميركي بأنه "ورق حمام" ويعتبره عملة مزيفة، حيث يعتبر كيوساكي الذهب مال الله والبيتكوين "أموال الناس"، بينما ينظر إلى الدولار النقدي على أنه نقود مزيفة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، يحتفظ كيوساكي بحوالي 60 عملة بيتكوين، ولكنه يحذر من مخاطر التعامل مع العملات المشفرة وتأثير الحكومة الفيدرالية عليها.

بدلاً من ذلك، يشجع على الاستثمار في الأصول المادية والملموسة مثل الذهب والفضة، حيث تعتبر هذه المعادن وسيلة للتحوط ضد التضخم.

يفضل كيوساكي شراء سبائك الذهب والفضة، ولكن هناك العديد من الخيارات المتاحة للاستثمار في المعادن الثمينة.

ما أفضل طرق الاستثمار؟

أكد رجل الأعمال الأمريكي، روبرت كيوساكي، أن العقارات تعتبر إحدى فئات الاستثمار المفضلة لديه، وفي إجابة عن سؤال حول شراء منزل مقابل استئجاره، أعلن كيوساكي أنه يمتلك 15 ألف منزل.

وأوضح كيوساكي أن المستثمرين الأفراد يمكنهم إضافة العقارات إلى محافظهم الاستثمارية دون الحاجة لشراء عقارات كاملة بأنفسهم أو تحمل عناء أعباء تصبح مالكًا للعقار، وذلك من خلال الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، والتي توفر طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة للاستثمار في العقارات.

وأشار إلى أن هناك شركات عالمية تمتلك محافظ عقارية كبيرة توفر دخلاً مستمرًا للمستثمرين، حيث يحصلون على جزء من التدفق النقدي من عائد الاستثمار العقاري، وتقوم الشركة بدفع أرباح شهرية للمساهمين بنسبة عائد سنوي تبلغ 5.7%.

وأضاف كيوساكي أن هناك أيضًا الخيارات الأخرى للاستثمار في العقارات، مثل الملكية الجزئية، حيث تسمح بعض المنصات الحالية للمستثمرين بشراء أسهم في إيجارات العقارات بمبلغ لا يقل عن 100 دولار، مما يتيح لهم الحصول على دخل سلبي بالإضافة إلى فرص الربح على المدى الطويل.

وبالإضافة إلى العقارات، يعتبر النفط ثاني فئة من الأصول المفضلة لدى كيوساكي. وقد أشار في العديد من المنصات والمناقشات الإلكترونية إلى أن النفط يعد "شريان الحياة للحضارات".