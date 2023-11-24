مستريحة الإسكندرية تنصب على مواطنين في 3 ملايين جنيه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتضررهم من (إحدى السيدات ، مقيمة بالإسكندرية) لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الدواجن وتسمين المواشى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنها من الإستيلاء على مبلغ (3,310,000 مليون جنيه) مـن الُمبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها ، كما أكدت التحريات أن المذكورة محبوسة على ذمة إحدى القضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.