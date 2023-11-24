عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفصائل الفلسطينية: نلتزم بوقف عملياتنا الصاروخية خلال الهدنة

غزة
غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد أن الفصائل الفلسطينية، قالت "نلتزم بوقف عملياتنا العـسكرية والصاروخية خلال الهدنة ما التزمها الاحتلال الإسرائيلي".

وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم، عن زيادة المعونات إلى غزة بنحو 40 مليون دولار مع وصول طائرة المعونات الرابعة إلى مصر قبل توجهها إلى غزة.

وشكر رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، مصر وقطر على جهودهما في دخول “الهدنة الإنسانية” حيز التنفيذ منذ صباح اليوم.

وقال سوناك عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" إن هذه الهدنة الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنهاء الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ودخلت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة حيز التنفيذ، في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي بحق الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتسمح الهدنة، التي جرت برعاية قطرية أمريكية مصرية، بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، للإفراج عن عدد من المعتقلين من النساء والأطفال والرجال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

تصرف مثير من لاعب المنتخب.. ماذا حدث بين إمام عاشور وطارق حامد؟

سر الـ 80 ألف دولار.. مفاجأة عاجلة بشأن مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

من الدوري المصري.. صفقة جديدة للزمالك في يناير| تفاصيل

تزيد الكراهية والتطرف.. الجامعة العربية تُدين التصريحات العنصرية للهولندي فيلدرز

خناقة حريم تنتهي بكارثة.. ضحية عين شمس: ابني راح أمام عيني وجسمي تشوه

حافلات نقل الأسرى الفلسطينيين في الطريق إلى سجن عوفر.. شاهد

الصحة العالمية: نعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء بمستشفيات غزة

ضبط أحد تجار ومروجي الحيوانات والطيور البرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شو هيدا؟..ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها غير اللائق في دبي

نصائح ضرورية قبل شراء منتجات العناية بالبشرة

بمكياج لافت.. ريهام عبد الغفور تثير الجدل بهذه الإطلالة

هل يؤثر مرض السكري على صحة العظام.. مفاجأة صادمة

فيديو

اليوم الأول من الهدنة.. دخول العالقين وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

كنز جديد.. ماذا وجدت بعثة كندية في صحراء مصر الغربية؟

سخر من الإسلام.. مسئول أمريكي سابق يثير الجدل بتصرف غريب

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ