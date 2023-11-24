الفصائل الفلسطينية: نلتزم بوقف عملياتنا الصاروخية خلال الهدنة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد أن الفصائل الفلسطينية، قالت "نلتزم بوقف عملياتنا العـسكرية والصاروخية خلال الهدنة ما التزمها الاحتلال الإسرائيلي".

وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم، عن زيادة المعونات إلى غزة بنحو 40 مليون دولار مع وصول طائرة المعونات الرابعة إلى مصر قبل توجهها إلى غزة.

وشكر رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، مصر وقطر على جهودهما في دخول “الهدنة الإنسانية” حيز التنفيذ منذ صباح اليوم.

وقال سوناك عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" إن هذه الهدنة الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنهاء الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ودخلت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة حيز التنفيذ، في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي بحق الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتسمح الهدنة، التي جرت برعاية قطرية أمريكية مصرية، بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، للإفراج عن عدد من المعتقلين من النساء والأطفال والرجال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.