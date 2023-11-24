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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

1050 طن مساعدات عبر الجسر البحري السعودي لإغاثة غزة

وصول الطائرات المحملة
وصول الطائرات المحملة بالمساعدات الي مطار العريش

يصل  إلى محافظة شمال سيناء،  خلال ساعات الدفعة الأولى من مساعدات الجسر البحري السعودي لإغاثة غزة  بعد وصولها  من ميناء جدة عن طريق  ميناء بور سعيد البخري والتي تتضمن سيارات إسعاف وأجهزة ومعدات طبية ومستلزمات طبية.

 

وقالت المصادر إن إلى الجسر البحري  من السعودية يضم  3 سفن بحرية من ميناء جدة وصل منها سفينة إلى ميناء بورسعيد البحري محملة بنحو1050 طنا، حيث يتبقى  سفينتان الأولى تصل غدا السبت والثالثة يوم الثلاثاء القادم محملتين بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة 

16طائرة :

 

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء،  ان المملكة العربية السعودية ، سيرت جسر جوي الي مطار العريش الدولي ضم حتي الان16 طائرة عن طريق الجسر الجوي  محملة بسيارات إسعاف وأدوية ومستلزما طبي وإغاثية.

 

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محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس هيئة الموانئ المصرية

غزة مساعدات جسر البحري السعودية

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