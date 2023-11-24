5 سيارات رياضية زيرو بمليون جنيه.. صور

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات المتنوعة، بين السيدان والهاتشباك، وفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تلقى اقبال كبير بين محبي عالم السيارات نسبة إلى ارتفاعها المناسب، الماسحة الرحبة، إلى جانب التقنيات التي يقدمها كل صانع وعلامة تجارية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية زيرو ضمن فئة المليون جنيه.

سيارات رياضية

1 - رينو داستر

تضم رينو داستر موديل 2023 حساسات ركن خلفية، مانع للسرقة، كاميرا، فرامل ABS و EBD، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى شاشة تعمل باللمس، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك، قفل مركزي للابواب.

وتتسارع رينو داستر موديل 2023 من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تستغرق 12 ثانية، حيث زودت بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT.

أسعار رينو داستر موديل 2023 الرسمية في مصر

الفئة الاولى رينو داستر موديل 2023 بسعر مليون و40 الف جنيه.

الفئة الثانية رينو داستر موديل 2023 بسعر مليون و200 الف جنيه.

سيارات رياضية

2 - سوبارو XV

تضم سوبارو XV كاميرا خلفية، ووسائد هوائية للحماية، مع نوافذ كهربائية ومرايات كهربائية التحكم أيضا، إضافة إلى مثبت سرعة، وإنذار، وقفل مركزي، وعجلة قيادة باور وتتمتع بحزمة من أنظمة التحكم، وشاشة تعمل باللمس، و ستشعرات ركن، و نظام إيموبليزر ضد السرقة.

زودت السيارة بفرامل ABS و EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني EBP، ومحرك رباعي الاسطوانات بقوة 114 حصانا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيك خماسي السرعات، مع تقنية الدفع الرباعي، ووقت للتسارع مدته 13.9 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

اسعار سوبارو XV الرسمية في مصر

الفئة الاولى سوبارو XV 2022 بسعر مليون و99.900 جنيه.

الفئة الثانية سوبارو XV 2022 بسعر مليون و199.900 جنيه.

الفئة الثالثة سوبارو XV 2022 بسعر مليون و299.900 جنيه.

سيارات رياضية

3 - ستروين C4

تضم السيارة مكابح ABS و EBD، وبرنامج الثبات الالكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية، و مثبت سرعة، نظام تنبيه السائق، فرامل يد الكترونية، بالاضافة إلى حساسات ركن، كاميرا، و شاشة داخلية تتوسط قمرة القيادة تدعم التطبيقات الحديثة، ومقود حركة متعدد الوظائف.

وتستمد السيارة قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات "3 سلندر"، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 130 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، سعة 1200 سي سي تيربو، و ناقل حركة "أوتوماتيكي" مكون من 8 سرعات مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

اسعار السيارة ستروين C4 الرسمية في مصر

الفئة الاولى ستروين C4 موديل 2024 بسعر 1,269,000 جنيه.

الفئة الثانية ستروين C4 موديل 2024 بسعر 1,389,000 جنيه.

سيارات رياضية

4 - بيجو 2008

ينتج محرك السيارة نحو 130 حصانا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، كما تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء 6 غيار، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، حيث يقدم بسعة 1200 سي سي تيربو، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلاى سرعة 100 كم/س خلال فترة زمنية تستغرق 9.3 ثانية.

اسعار بيجو 2008 موديل 2024 الشكل الجديد في مصر

الفئة الاولى Allure بيجو 2008 موديل 2024 بسعر 1,399,990 جنيه.

الفئة الثانية GT بيجو 2008 موديل 2024 بسعر 1,499,990 جنيه.

سيارات رياضية

5 - اوبل كروس لاند

تضم السيارة شاشة ملونة تعمل باللمس 7 بوصة، مصابيح LED، حساسات ركن خلفية، كاميرا، جنوط رياضية 17 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من اوامر التحكم، مرايات كهربائية جانبية، نظام صوتي يصل إلى 6 مكبرات.

وتستمد قوتها من محرك 1200 سي سي ثلاثي الاسطوانات، بقوة 130 حصانا، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، و ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء سداسي النقلات.

اسعار اوبل كروس لاند 2024 في مصر

الفئة الاولى اوبل كورسا 2024 بسعر مليون و49.990 جنيه.

الفئة الثانية اوبل كورسا 2024 بسعر مليون و99 ألف و990 جنيه.