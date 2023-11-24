الموسيقي المصرية في أوبرا سيد درويش| تفاصيل

تحت "عنوان الموسيقي المصرية" تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لاوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة عازفة الفلوت صفاء عبد الرحمن ويلعب دور الراوي محمد حسني وذلك في الثامنة مساء الجمعة 24 نوفمبر علي مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " .

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال فى القالب الكلاسيكى لمؤلفين مصريين منها رؤية جديدة لدور العفو يا سيد الملاح لـ نادر عباسي ، متتالية الفرسان لـ خالد شكرى ، شخصيات من الحارة لـ محمد سعد باشا ، متتابعة صغيرة للوتريات لـ جمال عبد الرحيم ، البداية -النهاية - ربما لـ شريف محيي الدين ، رباعيات صلاح جاهين لـ راجح داود.

الجدير بالذكر أن، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تم تأسيسه على يد الدكتورة نيفين المحمودي، قدم عدد كبير من الحفلات الناجحة، كما شارك في مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية، وذلك ضمن التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.