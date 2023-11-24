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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الموسيقي المصرية في أوبرا سيد درويش| تفاصيل

صدى البلد

تحت "عنوان الموسيقي المصرية" تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لاوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة عازفة الفلوت صفاء عبد الرحمن ويلعب دور الراوي محمد حسني وذلك في الثامنة مساء الجمعة 24 نوفمبر علي مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " .

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال فى القالب الكلاسيكى لمؤلفين مصريين منها رؤية جديدة لدور العفو يا سيد الملاح لـ نادر عباسي ، متتالية الفرسان لـ خالد شكرى ، شخصيات من الحارة لـ محمد سعد باشا ، متتابعة صغيرة للوتريات لـ جمال عبد الرحيم ، البداية -النهاية - ربما لـ شريف محيي الدين ، رباعيات صلاح جاهين لـ راجح داود.

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الجدير بالذكر أن، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تم تأسيسه على يد الدكتورة نيفين المحمودي، قدم عدد كبير من الحفلات الناجحة، كما شارك في مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية، وذلك ضمن التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.

الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر التعاون الثقافي المايسترو محمد سعد باشا المايسترو الموسيقى المصرية المهرجانات

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