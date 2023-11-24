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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود حميدة يبكي أثناء تقديم قصيدة عن أطفال غزة

صدى البلد

شارك الفنان محمود حميدة عبر حسابه على تطبيق انستجرام، فيديو جديد له يتضامن من خلاله مع القضية الفلسطينية.

وظهر الفنان محمود حميدة في الفيديو وهو يتلو قصيدة عن الأحداث الجارية، وخاصة أطفال غزة الذين يموتون كل يوم ضحية الدمار والعدوان الإسرائيلي.

وبكى الفنان محمود حميدة وهو يردد كلمات القصيدة التي كتبها فؤاد حداد

محمود حميدة يشارك في فعالية نقابة الصحفيين لدعم أهالي غزة

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 قائلا: 
والدموع.. فين الدموع دلوقتي 
الدموع.. هي العيال 
والكتب.. هي قمصانهم وهي الإيدين 
هي سقف بيوت بتطربق .. وانت نايم جتة فوق السرير
انت جسم يعض فيه الداء 
انت صاحب غل مش أعداء
انت فاشل يحسد الناجحين

الأحداث الجارية الفنان محمد حميدة الفنان محمود حميدة الفلسطينية أميرة حداد

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