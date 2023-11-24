بعتذر| نجم الأهلي السابق يوجّه رسالة لجمهوره بعد إجرائه عملية جراحية حرجة

أجرى هشام حنفى نجم منتخب مصر والأهلي السابق عملية جراحية بأحد المستشفيات فى القاهرة.

وكتب الحساب الخاص بنجم الأهلي على فيسبوك "بعتذر جدا عن عدم تواجدي على الساحة الفترة دي نظرًا لاجرائي عملية جراحية حرجة ومازلت في فترة النقاهة ولكن أوعدكم إننا نرجع لتغطياتنا في اقرب وقت إن شاء الله واسألكم الدعاء لي بالشفاء العاجل 🙏"

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.