بعد تصدرها التريند .. أسباب إصابة صفية العمرية بـ العصب السابع

تصدرت الفنانة صفية العمري، التريند؛ بعد ظهورها في أحد البرامج، وتحدثت عن إصابتها بمرض العصب السابع.

وأعلنت الفنانة صفية العمري إصابتها بمرض العصب السابع، الذي يسبب شللا لنصف الوجه، منذ عدة سنوات.

ووفقا لما جاء في موقع msdmanuals نعرض لكم أهم أسباب مرض العصب السابع؛ لتجنب الإصابة به.

مسببات شلل العصب السابع

كان يُعتقد في العصور الماضية أن شلل العصب الوجهي- أو ما يعرف بالعصب القحفي السابع المحيطي- مجهول السبب.

ورغم ما سبق، يعتبر شلل العصب السابع الآن، متلازمة سريرية، لها تشخيص تفريقي خاص بها، ولا يعتبر مصطلحا دائمًا مرادفًا لشلل العصب الوجهي مجهول السبب، كما أن نحو نصف حالات شلل العصب السابع تكون مجهولة السبب.

من المفترض أن السبب وراء ما كان يُعتقد سابقًا أنه "شلل العصب السابع مجهول السبب" هو تورم العصب الوجهي بسبب اضطراب مناعي أو فيروسي، وتشير الأدلة الحالية إلى أن الأسباب الفيروسية الشائعة هي كالتالي:

العصب السابع

عدوى فيروس الهربس البسيط (الأكثر شيوعًا).

الهربس النطاقي (ربما الثاني الأكثر شيوعًا).

وتشمل الأسباب الفيروسية الأخرى، ما يلي:

فيروس SARS-CoV-2 .

فيروس كوكساكي.

الفيروس المضخم للخلايا.

الفيروس الغدي.

فيروس إبشتاين-بار.

النكاف.

الحصبة الألمانية.

فيروسات الأنفلونزا ب.

ويمكن أن تسبب اضطرابات أخرى مختلفة (مثل مرض السكري ومرض لايم والساركويد) شلل العصب الوجهي.

ويمكن أن يسبب مرض لايم، شلل العصب الوجهي، والذي قد يكون ثنائيًا، على عكس شلل بيل، ويعتبر الساركويد سببًا شائعًا لشلل العصب الوجهي، خاصة عند الأشخاص من أصل إفريقي أمريكي، وقد يكون ثنائيًا.