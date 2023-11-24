بايدن يلقى كلمة بعد عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي كلمة بعد قليل بشأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

عودة الأسرى الفلسطينيين إلى ديارهم وسط ابتهاج ذويهم

في لحظة مؤثرة للم الشمل، رحبت بلدة بيتونيا في الضفة الغربية المحتلة بعودة 39 أسيرًا فلسطينيًا أطلق سراحهم ضمن صفقة تبادل أسرى تاريخية بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

تجمعت الحشود لتحية المحررين، معبرين عن فرحتهم وارتياحهم. وأفاد قدورة فارس، رئيس مجموعة مناصرة للأسرى، أنه تم إطلاق سراح 33 أسيرا في الضفة الغربية وتسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما تم تحرير الستة الباقين من أحد سجون القدس.

تسلط مشاهد الاحتفال الضوء على الأهمية الإنسانية لهذا التبادل، مما يعكس عودة هؤلاء الأفراد إلى مجتمعاتهم التي طال انتظارها.

يشكل إطلاق سراح الأسرى تطوراً حاسماً في الديناميكيات المستمرة بين المقاومة في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، مما يثير الأمل والتفاؤل بين عائلات الأسري ومؤيديها.