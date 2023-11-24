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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ينتظر كتابة التاريخ أمام مانشستر سيتي

محمد صلاح
محمد صلاح

يدخل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، لقاء مانشستر سيتي غدا في الدوري الإنجليزي وعينه على كتابة التاريخ، في اللقاء الذي سيقام على ملعب الاتحاد، ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج صلاح لتسجيل هدفين للوصول إلى 200 هدف منذ انضمامه إلى ليفربول، بحسب الموقع الرسمي للريدز.

وهناك 4 لاعبين نجحوا في تسجيل 200 هدف بقميص ليفربول وهم: "إيان راش 346 وروجر هانت 285 وجوردون هودسون 241 وبيلي ليديل 228".

كما يحتاج صلاح لتسجيل هدف واحد للوصول إلى 150 هدفا في البريميرليج، من بينهم هدفين، عندما كان لاعبا في صفوف تشيلسي.

وسبق أن سجل صلاح 11 هدفا في جميع المسابقات أمام مانشستر سيتي في 18 مباراة، ولا يتفوق على حصيلته بين لاعبي ليفربول سوى راش الذي سجل 15 هدفا.

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