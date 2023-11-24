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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صوت غزة من سيناء| فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس السيسي بأرض الفيروز

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

عرض فيلم تسجيلي خلال فعاليات "صوت غزة من سيناء" عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في سيناء.

جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك على الهواء بين حملة المرشح عبد الفتاح السيسي ومجلس القبائل والعائلات المصرية بمركز المنارة.

صوت غزة من سيناء

انطلقت اليوم فعالية صوت غزة من سيناء، بمشاركة الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، التي رافقت قافلة المساعدات المتجهة لقطاع غزة.

وتأتي الفعالية بالتزامن مع بدء سريان الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية، التي وقعت بفضل الضغوطات المصرية على كافة الأطراف.

شارك في الفعالية عدد من الكيانات من بينها مؤسسة مجلس القبائل وحزب حماة الوطن وحزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب وغيرهم.

وأعرب النائب أحمد عبدالجواد عضو مجلس النواب، عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي فضّل الشهادة تحت أنقاض التراب بدلاً عن التهجير.

وقال خلال احتفالية دعم غزة من سيناء، إن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلى مزيد من الوقت لشرحها سواء القضاء على العشوائيات أو ما تم من تطوير في البنية التحتية.

وأضاف أحمد عبدالجواد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن تصفية القضية الفلسطينية لن يكون إلا بحل عادل، ولن يكون على حساب مصر أبداً، موضحاً أن ما نفذته مصر من إنجازات في سيناء تؤكد أننا أمام قيادة سياسية مسئولة تدير الدولة المصرية بحكمة ولديها بُعد في الحفاظ على مقدرات الأمن القومي المصري.

السيسي صوت غزة من سيناء غزة سيناء مجلس القبائل العائلات المصرية

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