انتشال جثامين 7 شهداء متفحمة ومتحللة في قطاع غزة

كشفت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن 7 جثث متفحمة لشهداء فلسطينيين، وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الجثث السبع تم انتشالها من المنطقة القريبة من جنوب وادي غزة.

يأتي هذا في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية، بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي، والمنتظر أن تستمر 4 أيام، ويتخللها الإفراج عن بعض الأسرى لدى المقاومة ومن سجون الاحتلال.

وجاءت الهدنة في غزة، بجهود مصرية قطرية أمريكية، بعد 49 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، وتسبب في استشهاد ما يقرب من 15 ألف فلسطيني في غزة.