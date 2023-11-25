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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: اتفاقيات التبادل التجاري بالعملات المحلية تكسر هيمنة الدولار

الدولار
الدولار

اكد الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، أن رفع سعر الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي نتج عنه سحب الأموال من الدول الناشئة، مشيرا إلى أنه هذا الأمر له تأثير كبير في هذه الدول بلا شك.


وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد ، في حوار لبرنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن رفع سعر الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي آثر على الاستثمار في مصر، مضيفا أن لهذا الأمر بالغ الأثر في الاقتصاد.


وتابع الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، أن اتفاقيات التبادل التجاري بالعملات المحلية تكسر هيمنة الدولار، وهو ما بدأته الإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية ويعد تحت الدراسة حاليا.

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