ماما شافت أخواتي في وضع مُخل..محاكمة عاجلة لـ "أم زياد" لاتهامها بالإتجار بالبشر

أم زياد..تنظر اليوم محكمة جنايات الإرهاب المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، محاكمة البلوجر هبة سيد المعروفة بصاحبة قناة "أم زياد" بتهمة الإتجار بالبشر، والتربح من الإنترنت باستخدام أطفالها.

ومن المقرر ان تستمع المحكمة إلى مرافعة دفاع البلوجر هبة سيد المعروفة بصاحبة قناة "أم زياد" بتهمة الإتجار بالبشر، والتربح من الإنترنت باستخدام أطفالها في الخصوص.

تعقد الجلسة بعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.

أم زياد

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمة هبه سيد إبراهيم احمد والمتهم محمد حمدى عبد المجيد أحمد – 18 عاما - طالب بالصف الثالث الثانوي -والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالى هارب لأنهم في الفترة من عام 2018 حتى 29/4/2023م بمنطقة الخصوص محافظة القليوبية ارتكبوا الجرائم الآتية :

وقال، نجل البلوجر هبة السيد في تحقيقات النيابة،: “أمي بدأت تعمل فيديوهات على الإنترنت، منذ 3 سنوات، وكنت أنا وأخواتي بنطلع مع ماما ومكناش بنتكلم كتير وحبيبة ومحمد كانوا هما كمان اللي بيعملوا المونتاج للفيديوهات ودي كانت قناة ماما الأساسية اللي هي فتحتها والحياة كانت ماشية عادي ومكنش فيه أي مشاكل”.

غرفة النوم وأخويا كلمة السر

وأكد، نجل البلوجر هبة السيد في تحقيقات النيابة، أمي كانت داخلة غرفة النوم وفجأة، لقيت أخويا وشقيقتي في وضع مُخل، في تلك اللحظة ذهبت إلى والدي وقالت له: “تعالى شوف عيالك بيعملوا إيه”.

وقالت حبيبة إبنة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد خلال التحقيقات، أن والدها يعمل في مجال الأحذية بمنطقة باب الشعرية في القاهرة، ووالدتها ربة منزل، ولها 4 أشقاء محمد وزياد وهبة وإيلين، وأنهم كانوا يعيشون سويا في منزل عادي بإحدى المناطق إلا أن ظروفهم كانت بسيطة ولذلك قررت والدتها وشقيقها نشر فيديوهات على السوشيال ميديا لجلب الأرباح.

نجل البلوجر

وجاء في القضية التي حملت رقم 7944 لسنة 2023 مركز الخصوص، والمتهمة فيها البلوجر هبة سيد وابنها وزوجها، حيث إن ابنها اتفق معها على إظهار أشقائه بالمقاطع المشار إليها لذات الغرض، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، وكذا ارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وجاء التحقيقات مع طليق البلوجر هبة سيد كالتالي:

هبة طليقتي كانت طالعة تتكلم علي أبنائي بطريقة مش كويسة وقالت إنها شافتهم في وضع مخل مع بعض وأنها شافت محمد ابني مع أخته في الأوضة في وضع مخل، وأنها قالت لي وأنا مخدتش موقف واستكفيت بأني قولت له خد الشبشب واضرب بيه نفسك وكانت مطلعة معاها عيالي زياد وهبة بتشهدهم على أنهم شافوا أخوهم بيعمل كده مع أخته كذا مرة ..الكلام ده محصلش وكانت بتقول أن ابنها محمد كان بيتكلم مع واحد على التليجرام عليها بطريقة مش كويسة وانها اتصدمت لما شافت المحادثات اللي بينهم.، و في يوم أخت طليقتي اتصلت عليا وقالت لي أن زوج هبة هو اللي ضغط عليها وخلاها تنزل الفيديو اللى بتقول فيه أن عيالها بيعملوا حاجات مش مضبوطة مع بعض وكمان هبة طليقتي قبلها كانت كلمتني بعد ما نشرت الفيديو اللي بتتكلم فيه عن عيالها بحوالي 4 أيام وطلبت مني أني أمسح فيديو أنا كنت عامله على قناتي اللي كنت بوضح فيه سبب الطلاق قول فيه أن مراتي اتجوزت بتاع المطبخ رفضت أمسح الفيديو وطلبت منها تتأسف وفعلًا تأسفت وسألتها أنت ليه قولتي كدا فهي قالت لي عيالك مبيسمعوش.

وبعد كده الفيديو اللي اتنشر أنا مش فاكر هما نزلوه على القناة القديمة الأول ولا الجديدة بس هو نزل والناس المتابعين بتوعها شافوه وهي ضغطت على عيالي زياد وهبة هي وحسن عشان يظهروا في الفيديو وقالت لهم أنا اللي بصرف عليكم اسمعوا كلامي وهجبلكوا حاجات حلوة واسمعوا كلام بابا، بالنسبة لادعاء طليقتي بوجود علاقة بين ولادي هي فعلًا من حوالي 3 سنين صحتني من النوم وقالت لي أنا شوفت ابنك مع بنتك في وضع مخل وكانت عمالة تصوت وأنا عارف ان هي مندفعة في التصرفات بتاعتها روحت قاعد على الكنبة اللى في الصالة وندهت لـ محمد وسألته ايه اللى حصل قال لي أنا حسيت أني في عالم تاني أنا موهوم مش عارف فيه إيه ومقلش أنه عمل حاجة أو معملش وعشان اسكتها روحت قولتله اضرب نفسك بالشبشب اللى على الأرض ده وراح ضارب نفسه بيه.