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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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ثقافة

في عيد الطفولة.. ثقافة أسيوط تنظم قوافل ثقافية لاكتشاف المواهب بالمدارس

صدى البلد

نظم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، مجموعة متنوعة من الفعاليات ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لاكتشاف وتنمية مواهب الطلاب المتميزين، وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وفي إطار الاحتفال بعيد الطفولة.

وفي السياق قدّم الأديب عاطف العزازي لقاء حول مراحل تطور الشعر العربي وأبرز خصائصه، تلاه فقرة اكتشاف مواهب فنية وأدبية في مجالات الشعر، والقصة، الغناء و الأداء المسرحي والفنون الشعبية.

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إلى جانب تدريب الطلاب على تقديم عدد من الاسكتشات المسرحية حول كيفية التواصل مع الآخرين ونبذ التنمر، إشراف د. چوزيف ثابت ود. شيماء كامل.

وقدمت الفنانة هند محمد محاضرة بعنوان "الفن وأنواعه" تناولت خلالها مفهوم الفن وتطوره عبر العصور، تلاها ورشة لتعليم أساسيات الخط العربي للفنانة إيمان وهبة.

ونظم القصر عددا من الورش الفنية المتنوعة منها ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، أعقبها ورش أشغال يدوية متنوعة منها ورشة تصميم حقيبة وأدوات منزلية بالجوخ والخيش، ورشة إعادة تدوير خامات من البيئة، ورشة تعليم التطريز وأساسيات الخياطة بالباترون، ورشة تصميم بلوزة بالكروشيه، وأخيرا ورشة تصميم أشكال جمالية بالتلي (النسيج) بهدف الحفاظ على ذلك الفن الشعبي الأصيل.

أقيمت الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، بكل من مدرسة التحرير الرسمية التجريبية للغات، الانتصار الرسمية، والزهراء الإبتدائية المشتركة للدمج.

وضمن الأنشطة المنفذة داخل القصر احتفالا بعيد الطفولة، قدم كورال الطفل للموسيقى العربية مجموعة من الأغاني الوطنية وأغاني الأطفال بقيادة المايسترو نصر الدين أحمد، تلاه ورشة فنون شعبية للفنان خالد نصر، وورشة حكي ومسابقات ثقافية للأطفال. ونفذت ورشة عمل إكسسوارات بالخرز الملون، وتدريب الأطفال على تصميم ماكيت صندوق خاص بالانتخابات، لتوعية الأطفال بأهمية إبداء الرأي.
 

ثقافة احمد بهاء الدين اكتشاف المواهب الأداء المسرحى الهيئة العامة لقصور الثقافة

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