ببطارية تدوم 40 ساعة.. Honor تطلق إيربودز عالية الجودة بسعر رخيص

كشفت شركة هونر Honor، عن سماعات الأذن الجديدة Honor Earbuds X6، إلى جانب هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة Honor 100 في نفس الحدث، وستكون سماعات الرأس متاحة للحجز المسبق في الصين بدءا من اليوم وستطرح للبيع بشكل رسمي لأول مرة في 1 ديسمبر.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، وتتميز سماعات هونر الجديدة Honor Earbuds X6، بمحرك ديناميكي مركب مطلي مقاس 10 مليمتر لتحسين جودة الصوت، وهي تدعم فك التشفير عالي الوضوح Hi-Fi 5 DSP وقد تم اعتمادها من قبل جمعية صناعة الصوت الإلكترونية الصينية.

سعر ومواصفات سماعات الأذن الجديدة Honor Earbuds X6

وزودت هونر سماعتها اللاسلكية الجديدة Honor Earbuds X6، بتقنية Bluetooth 5.3، مما يتيح الاقتران الفوري عند فتح العلبة، مع تقليل ضوضاء المكالمات بتقنية الذكاء الاصطناعي، كما أنه مقاوم للغبار ومقاوم للماء بمستوى IP54 مما يجعلها مناسبة للتمرينات والأنشطة الخارجية.

سعر ومواصفات سماعات الأذن الجديدة Honor Earbuds X6

وتأتي سماعة هونر Honor Earbuds X6، بعمر بطارية يصل إلى 40 ساعات مع علبة الشحن، مع مدة شحن واحدة تصل إلى 9 ساعة، وتدعى الشركة أن الشحن يستغرق 10 دقائق والاستماع إلى الموسيقى لمدة 3 ساعات.

وتتوفر سماعات هونر Honor Earbuds X6 باللونين الأرجواني والأبيض، وتتميز حجرة الشحن بتصميم دائري مرصوف بالحصى، وتأتي سماعة الرأس بتصميم نصف داخل الأذن، ويزن كل طرف 3.8 جرام.

وتبلغ تكلفة سماعة هونر اللاسلكية الجديدة Honor Earbuds X6، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 299 يوانا صينيا (أي ما يعادل 1.292 جنيهًا مصريًا).