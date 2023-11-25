عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ببطارية تدوم 40 ساعة.. Honor تطلق إيربودز عالية الجودة بسعر رخيص

سعر ومواصفات سماعات
سعر ومواصفات سماعات الأذن الجديدة Honor Earbuds X6

كشفت شركة هونر Honor، عن سماعات الأذن الجديدة Honor Earbuds X6، إلى جانب هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة Honor 100 في نفس الحدث، وستكون سماعات الرأس متاحة للحجز المسبق في الصين بدءا من اليوم وستطرح للبيع بشكل رسمي لأول مرة في 1 ديسمبر.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، وتتميز سماعات هونر الجديدة Honor Earbuds X6، بمحرك ديناميكي مركب مطلي مقاس 10 مليمتر لتحسين جودة الصوت، وهي تدعم فك التشفير عالي الوضوح Hi-Fi 5 DSP وقد تم اعتمادها من قبل جمعية صناعة الصوت الإلكترونية الصينية.

 

تدوم لـ 35 ساعة.. نوكيا تطلق إيربودز بمواصفات مميزة وسعر منافس

بسعر 600 جنيه.. سماعات إيربودز جديدة من Vivo بشحن يصل إلى 30 ساعة

 

سعر ومواصفات سماعات الأذن الجديدة Honor Earbuds X6

وزودت هونر سماعتها اللاسلكية الجديدة Honor Earbuds X6، بتقنية Bluetooth 5.3، مما يتيح الاقتران الفوري عند فتح العلبة، مع تقليل ضوضاء المكالمات بتقنية الذكاء الاصطناعي، كما أنه مقاوم للغبار ومقاوم للماء بمستوى IP54 مما يجعلها مناسبة للتمرينات والأنشطة الخارجية.

سعر ومواصفات سماعات الأذن الجديدة Honor Earbuds X6

وتأتي سماعة هونر Honor Earbuds X6، بعمر بطارية يصل إلى 40 ساعات مع علبة الشحن، مع مدة شحن واحدة تصل إلى 9 ساعة، وتدعى الشركة أن الشحن يستغرق 10 دقائق والاستماع إلى الموسيقى لمدة 3 ساعات.

وتتوفر سماعات هونر Honor Earbuds X6 باللونين الأرجواني والأبيض، وتتميز حجرة الشحن بتصميم دائري مرصوف بالحصى، وتأتي سماعة الرأس بتصميم نصف داخل الأذن، ويزن كل طرف 3.8 جرام.

وتبلغ تكلفة سماعة هونر اللاسلكية الجديدة Honor Earbuds X6، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 299 يوانا صينيا (أي ما يعادل 1.292 جنيهًا مصريًا).

سعر ومواصفات سماعات الأذن الجديدة Honor Earbuds X6
Honor هونر Honor Earbuds X6 سماعات هونر X6 Earbuds X6 سماعات الأذن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

الاحتلال يدمر أبراج الشيخ زايد شمال غزة.. شاهد

متديش الأمان| تحذير عاجل من الأرصاد.. وهذا ما سيحدث اليوم

صدمة في الأهلي بطلها موديست قبل مواجهة ميدياما الغاني

موضوعات متعلقة

تسريب يكشف مواصفات هاتف هواوي Huawei nova 12

أفضل قيمة مقابل سعر.. مقارنة فيفو iQOO 12 Pro وشاومي Xiaomi 14 Pro

موبايل Galaxy A34 5G يتلقى أندرويد 14 من سامسونج

ريلمي تستعد لإطلاق تحفة جديدة تقلب الموازين.. سعر ومواصفات Realme V50

بشاشة كبيرة وبطارية ضخمة.. أوبو تطلق تابلت اقتصادي يقهر iPad

رامات 24 جيجابايت.. نوبيا تطلق هواتف الألعاب Red Magic 9 Pro

فيفو X100 برو يتحدي iPhone 15 Pro Max.. مقارنة هتكشفلك الفرق

بعد عودة سام ألتمان.. من هم أعضاء مجلس إدارة OpenAI الجدد؟

ترشيحاتنا

خلال ثاني أيام الهدنة.. جيش الاحتلال يوجه تحذيرا للفلسطينيين

حل مشكلة خروج دخان أبيض من شكمان السيارة

علشان ما يتنصبش عليك| احذر قبل الشراء في الجمعة البيضاء.. كيف تستفيد من تخفيضات 70%؟

هل وضع كحل في العين للرجال حرام؟.. 10 حقائق لا يعرفها كثيرون

موعد مباراة الأهلي وميدياما والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا| قناة مجانية

يخص البرلماني جيرت فيلدرز.. نداء عاجل من الخارجية الفلسطينية للحكومة الهولندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بودينج الشوكولاتة| بمذاق لا يقاوم

ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| مرض غامض ينتشر في الصين... هل يقلل الزبادي من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

هل حالتة خطيرة؟| شيخ المنشدين ياسين التهامي يتعرض لوعكة صحية.. ونجله يعلن التفاصيل

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ