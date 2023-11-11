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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تدوم لـ 35 ساعة.. نوكيا تطلق إيربودز بمواصفات مميزة وسعر منافس

نوكيا كلاريتي 2 بلس
نوكيا كلاريتي 2 بلس

أطلقت شركة نوكيا Nokia، سماعتها اللاسلكية الجديدة كلاريتي 2 بلس "Nokia Clarity Earbuds 2+"، والتي تتميز بمواصفات قوية، منها خاصية الإلغاء النشط للضوضاء ANC.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، زودت نوكيا سماعتها الذكية الجديدة، بميزة لمقاومة رذاذ الماء وذلك بفضل تصنيف IPX4، مما يجعلها مناسبة الاستخدام أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو حتى في المطر، وعمر بطارية يصل إلى 7 ساعات للقطعة الواحدة.

 

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مواصفات سماعة نوكيا كلاريتي 2 بلس

تستخدم سماعة نوكيا Nokia Clarity Earbuds 2+ منصة الصوت Qualcomm S3 وتقنية aptX، والتي توفر وضوحا أكبر للمكالمات من خلال تقنية إلغاء الصدى cVc من كوالكوم، وحجب الضوضاء أثناء المكالمات، ما يجعل الصوت أكثر نقاءً.

وتعمل تقنية كوالكوم aptX، بسماعة كلاريتي 2 بلس، على تحسين جودة الصوت عبر الاتصال اللاسلكي، فيما تحتوي على وضع الكمون المنخفض، الذي يقلل زمن تأخير الصوت أثناء تشغيل الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو.

نوكيا كلاريتي 2 بلس

وتبلغ أبعاد سماعات الأذن هي 35 × 23 × 16 مليميتر وتزن 4 جرام، تبلغ أبعاد علبة الشحن حوالى 50 × 62 × 29 مليمينر وتزن 42 جراما، وتدعم سماعات الأذن اتصال Bluetooth 5.2 ويتم إعادة شحنها عبر منفذ شحن USB-C. 


وتم تصنيف البطارية في كل سماعة بقدرة 48 مللي أمبير بينما تحتوي العلبة على بطارية بسعة 500 مللي أمبير في الساعة.

وتتوفر سماعة كلاريتي 2 بلس، بثلاثة ألوان، هي: الوردي والأرجواني والرمادي، إذ يمكن تعليقها في الأذن من خلال سدادات مطاطية، وهي مصنوعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 60%.

نوكيا كلاريتي 2 بلس

وأكدت نوكيا، على أن سماعة كلاريتي 2 بلس، تتمتع بوقت تشغيل إجمالي يصل إلى 35 ساعة عند استخدامها مع علبة الشحن الخاصة بها، حتى مع تقنية ANC، يمكن لسماعات الأذن توفير ما يصل إلى 35 ساعة من التشغيل.

وتسمح خاصية الربط السريع Google Fast Pair من جوجل، لسماعات كلاريتي 2 بلس، بالاقتران بسلاسة مع أجهزة أندرويد، ومن الممكن أيضًا توصيل السماعة بجهازين في نفس الوقت.

وستتوفر سماعة كلاريتي 2 بلس، في الأسواق العالمية مقابل سعر حوالى 92 يورو (أي ما يعادل 3 آلاف جنيه مصري).

نوكيا كلاريتي 2 بلس
نوكيا Nokia كلاريتي 2 بلس Nokia Clarity Earbuds 2 سماعة نوكيا

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