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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد طبيب وإصابة شقيقه وآخر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قباطية

صدى البلد

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم السبت، استشهد طبيب، وإصابة آخران بجروح، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد لـ"وفا"، باستشهاد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاما)، وإصابة شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة.

وأوضح “وفا”، أن الشهيد أبو الرب أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن أثناء خروجه وشقيقه من منزلهما، ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما أصيب شقيقه بالرصاص الحي في القدم، وشاب آخر  في منطقة الفخذ.

وأشارت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، إلى أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة "مستعربين" البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب طارق محمد زياد ابو الرب، بعد محاصرة منزله في قباطية.

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