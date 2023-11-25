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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

صدى البلد

فجر الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، مفاجأة حول مستقبل نجم الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي، صلاح محسن، خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "مصدر أكد لـ بلس 90، إن صلاح محسن نجم الأهلي رفض خروجه على سبيل الإعارة".

وأكد : "مهاجم النادي الأهلي رفض الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة مرة أخرى، وطالب الإدارة برئاسة محمود الخطيب، أنه في حال رحيله هذه المرة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، يكون على سبيل البيع النهائي وليس الإعارة".

وأضاف : "الأهلي رغبته هي التوصل لاتفاق مع صلاح محسن من أجل أن ينتقل لصفوف فريق مودرن فيوتشر ضمن صفقة عمر كمال عبد الواحد، خلال الميركاتو الشتوي المقبل في يناير".

جدير بالذكر انضم محسن إلى الأهلي في صفقة بقيمة 38 مليون جنيه في يناير 2018 قادمًا من صفوف إنبي، وشارك في موسم 2020-2021 تحت قيادة بيتسو موسيماني، في 38 مباراة وسجل 8 أهداف، و21 مباراة في الموسم التالي، ثم خرج على سبيل الإعارة إلى سيراميكا كليوباترا في أكتوبر 2022.

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