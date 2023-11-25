الزمالك يحسم صفقات يناير ويحدد 3 لاعبين لسد ثغرات التشكيل

كشف الناقد الرياضي أحمد شوقي عن خطة الزمالك للفترة القادمة، حيث يخطط النادي للتعاقد من القسم الثاني لسد ثغرات التشكيل في يناير.

أشار شوقي إلى أن هناك عدة لاعبين محترفين في القسم الثاني قد يستفيد الزمالك من خبراتهم.

وأكد أن النادي لم يحدد استراتيجيته بشكل نهائي بخصوص التعاقدات في يناير، وأن فكرة التعاقد مع لاعبين من القسم الثاني جاءت بسبب ضيق الوقت.

تم طرح عدة أسماء للتعاقد، من بينها أحمد ربيع وأحمد رأفت ومحمد السعيد ومحمد عاطف، مؤكدا أن إدارة النادي ستحسم الملفات الخاصة بالصفقات الجديد خلال الأيام المقبلة.