‏أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي مكافحة المخدرات والسرقات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي مكافحة المخدرات والسرقات.

فقد تم ضبط 3 عاطلين وربة منزل "لإثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين- ميزان حساس- فرد خرطوش وطلقتين- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى".



وكذا ضبط (عاطلَين) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس- سلاح أبيض - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").



كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,100 كيلو جرام- ميزان حساس- مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والأبيض للدفاع عن نشاطهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي مجال مكافحة السرقات تم ضبط (نقاشَين- مقيمان بدائرة قسم شرطة دارالسلام) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة عن طريق سرقة مفتاح السيارة وتم بإرشادهما ضبط السيارة.

كما تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (مسدس- عدد من الجنيهات الذهب- مبلغ مالــــى- هاتف محمول) من داخل عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث وبحوزتهما المسروقات، بإستدعاء المبلغ تعرف على المتهمان والمسروقات ، وإتههما بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.