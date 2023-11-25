عمر جابر: الزمالك يتطلع لحسم التأهل لدور الثمانية في الكونفدرالية مبكراً

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة الأبيض أمام أبو سليم الليبي المقرر لها غدا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي :"البدايات مهمة جداً للفريق، ونتطلع للمنافسة على لقب بطولة كأس الكونفدرالية، وهناك تركيز من الجميع قبل مباراة الغد أمام بطل ليبيا".

وأضاف:" الزمالك يخوض كل بطولة من أجل المنافسة على اللقب، وجميع لاعبي الفريق يشعرون بالمسؤولية، وهناك أكثر من لاعب يشارك في البطولة الأفريقية لأول مرة ، ولكن الجميع تعود على الأجواء سريعاً داخل النادي".

وتابع :" الزمالك تعلم من مباراة أرتا سولار في الدور السابق للبطولة، ولابد من احترام جميع المنافسين وسنبذل قصارى جهدنا في الفترة الحالية، من أجل الفوز في المباريات المقبلة".

واختتم عمر جابر تصريحاته قائلا :" الزمالك يتطلع لحسم التأهل مبكراً لدور الثمانية، وجميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل المنافسة على اللقب وإسعاد الجماهير".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.