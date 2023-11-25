بايدن يبحث إنهاء الحرب|توقعات أمريكية بالإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى بظروف جيدة

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل ويربيرج، اليوم السبت، أن واشنطن تتوقع إتمام الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى بظروف جيدة.

وحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال ويربيرج إن واشنطن تتمنى أن تكون هناك مهلة كافية للإفراج عن كل المحتجزين لدى حماس.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتواصل مع كل الأطراف من أجل التوصل لخطة لإنهاء هذه الحرب، مشددًا على أن واشنطن لا تلعب دورًا مباشرًا في معركة دائرة بين إسرائيل وحماس.

وبعد حوالي 7 أسابيع متتالية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت أمس، الجمعة، هدنة إنسانية في القطاع المحاصر، وهي أول هدنة من نوعها بين حماس وإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وتسمح الهدنة، التي جرت برعاية قطرية أمريكية مصرية، بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وأفرج الاحتلال أمس عن 39 من المعتقلين في سجونها، وذلك بعد أن أطلقت حركة حماس سراح 13 من الرهائن الإسرائيليين في غزة، بموجب اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس.