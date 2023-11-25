عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عنده بيت في الرياض .. محمد رمضان: السعودية عاصمة الفن بجوار مصر

محمد رمضان
محمد رمضان

أدلى الفنان محمد رمضان، بعدة تصريحات لقناة الإخبارية السعودية، خلال تواجده بالرياض لإحياء حفل الغنائي ليلة أمس الجمعة ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وقال محمد رمضان -في مداخلة مع قناة الإخبارية السعودية- إن السعودية تشهد تطورا كبير على المستوى الفني، يلاحظه كلما تركها وآتى مرة أخرى بعد شهر أو شهرين، مؤكدا أن لديه بيت ومكتب في الرياض وأنه يقيم بين مصر والسعودية. 

وتابع محمد رمضان: «بقى عندنا عاصمة للفن بجوار مصر.. مصر كانت طوال السنوات الماضية بمفردها، لكن السعودية فتحت اليوم سوق الفن للعالم كله»، وتوجه بالشكر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والهيئة العامة للترفيه على اختياره لتقديم واحدة من فعاليات موسم الرياض 2023.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

الفيديو الثاني من هنا

 

حفل محمد رمضان بموسم الرياض

أحيا الفنان محمد رمضان، حفله الغنائي الساهر على مسرح محمد عبده أرينا، مساء أمس الجمعة، 24 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية. 

وقدم محمد رمضان، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (أقوى كارت، عندي كلام، مافيا)، وغيرها من الأغاني.

وحرص محمد رمضان، على توجيه الشكر لـ جمهوره في المملكة العربية السعودية، وداعبهم قائلا: «أنتم نمبر وان بالنسبالي». 

وكشف أحد الحاضرين لـ حفل محمد رمضان، المقام الليلة على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض، عن حقيقة الدولارات التي ألقيت على جمهور الحفل.

ونشر الشاب، الذي حضر حفل محمد رمضان، صورة، عبر موقع “إكس”- تويتر سابقا-، ظهرت فيها دولارات غير حقيقية، وعليها صورة محمد رمضان، خلال الحفل المقام ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

 

أغنية كأس الأمم الإفريقية 2023

يقدم الفنان محمد رمضان الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023، والتي تحمل اسم أكوابا.

ويشاركه في الأغنية الإيفوارية الأسطورية، ماجيك سيستم من كوت ديفوار، المشهورة بأغنيتها العالمية بريميير جاو، والمغنية النيجيرية يمي ألادي صاحبة شهرة "جوني"، والمنتج الشهير داني سينثي.

 

أعمال محمد رمضان 

أعلن الفنان محمد رمضان عن طرحه أغنية جديدة اليوم بعنوان “عيد ميلادى”، وكتب عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام”: "أغنية النهاردة عيد ميلادي مع المغني سكيلز.. طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجب".

وأضاف: "ولازم أنزلها النهاردة الساعة 5 على قناتي، لأن ده التزام في العقد، بس مش مهم تسمعوها، لأنها مش وقتها بالنسبة لينا".

محمد رمضان الفنان محمد رمضان السعودية الرياض موسم الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد انخفاض ملحوظ .. وعيار 21 الآن مفاجأة

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

من تحمل عقد فرجاني ساسي؟.. طارق حشيش يصدم جماهير الزمالك

هتنام على طول.. ردد 4 آيات من هذه السورة كل ليلة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

الاتفاق مهدد.. تصريحات عاجلة من حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار

رسميًا الآن| سعر الدولار بعد تحرك الحكومة لحل أزمة العملة الصعبة

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

موضوعات متعلقة

في ذكراها.. قصة زواج ماري كويني من أحمد جلال الكاملة

بعد ظهور أبنائه وأزمة الدولارات.. تعليق غير متوقع من محمد رمضان بالسعودية

محمد أبو داود يكشف عن تفاصيل التعاون مع عادل إمام

في ذكراها.. زيجات أسمهان ولغز وفاتها المحير

علي الحجار يحيي حفلا غنائيا فى مكتبة الإسكندرية.. 1 ديسمبر

في ذكراه.. عماد حمدي تزوج 4 ممثلات وفقد بصره آخر أيامه

أخبار الفن| حقيقة دولارات محمد رمضان بموسم الرياض.. عقد قران نهال نبيل

حقيقة توزيع دولارات على جمهور حفل محمد رمضان في موسم الرياض

ترشيحاتنا

لموقفه من القضية الفلسطينية.. ماسك قد يخسر ملايين الدولارات بسبب مزاعم شركات أمريكية

مصدر مصري: ‏استمرار فتح معبر رفح بشكل دائم لعبور المساعدات

آلام فى الظهر.. تطورات الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامى | تفاصيل

لن نرتاح حتى يعود الجميع.. سفير أمريكا لدى إسرائيل يرحب بالإفراج عن الأسرى

رسميا .. روسيا تعلن عن حدث رياضي دولي ضخم لأول مرة|تعرف عليه

دخول 50 شاحنة مساعدات من منفذ رفح إلى شمال غزة| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع... شمس الكويتية تتألق بإطلالة عصرية.. شاهد

برشاقة لافتة... ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

يقوي العظام ويقلل الوزن| عصير طبيعي تناوله يوميا وستدهشك النتائج

دعوى قضائية ضدها.. قصة خناقة بسمة بوسيل ومحمد عبده بسبب أغنية

فيديو

400 جنيه| الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عنده بيت في الرياض .. محمد رمضان: السعودية عاصمة الفن بجوار مصر

وعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للشيخ ياسين التهامي

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

اﻟﻤﺰﻳﺪ