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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب العاملين بخدمة المواطنين بالإدارات والمستشفيات بصحة الفيوم على فن التعامل مع الجمهور

اثناء التدريب بصحة
اثناء التدريب بصحة الفيوم

نفذت الادارة العامة لخدمة العاملين بخدمة المواطنين بالإدارات والمستشفيات بوزارة الصحة برعاية الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم  ،  و بناءا على خطة وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة العاملين بادارات خدمة المواطنين بالمديريات و الادارات الصحية والمستشفيات  المواطنين بالوزارة.

وذلك تحت إشراف حسن مدين مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالتعاون مع إدارة خدمة المواطنين بالمديرية بقيادة حنان وصفى سليم مديرة الادارة تدريبا لعدد 15 من العاملين بخدمة المواطنين بالادارات والمستشفيات.

وتناول التدريب موضوعات: آلية العمل بإدارة خدمة المواطنين والعمل الجماعي إدارة الأزمات وإدارة  الوقت وفن التواصل وفن التعامل مع الجمهور أاستطلاع الرأي والاستبيان و جمع وتحليل البيانات والتقييم تم التدريب باحدى قاعات مدرسة التمريض  ، وقام بالتدريب مجموعة من الباحثين الاجتماعيين بالادارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة.

 

مبادرة 100 يوم صحة تصل كلية التربية بجامعة الفيوم

 

مبادرة 100 يوم صحة تصل كلية التربية بجامعة الفيوم

 

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الفيوم خبار الفيوم ضحة الفيوم خدمة المواطنيين , وزارة الصحة

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