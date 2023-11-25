بطل القارة يستعد لاقتناصها| الاتحاد الأفريقي يمنح الأهلي «فرصة الموسم» للانتقام من صن داونز

في خطوة استراتيجية منحها الاتحاد الأفريقي "كاف"، وفر للنادي الأهلي الفرصة المثلى للانتقام من نادي صن داونز الجنوب أفريقي.

يأتي هذا بعد تصدر صن داونز لبطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى، والتي شهدت إقصاء الأهلي في نصف النهائي، وتتويج صن داونز باللقب بعد فوزه على الوداد المغربي في المباراة النهائية.

ضربة موجعة لصن داونز من الكاف

ووفقًا لإعلان الاتحاد الأفريقي بشأن جائزة أفضل ناد في أفريقيا لعام 2023، يشترك الأهلي وصن داونز في المنافسة.

وأوضح الكاف في بيانه أن بطولة الدوري الأفريقي لا تأخذ في اعتبارها لتقييم الأندية المرشحة، مما يعني أن لقب صن داونز لا يُحتسب في صراع الأندية على جائزة أفضل فريق في القارة.

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