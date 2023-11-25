6 معتقلات و33 طفلا.. أسماء الدفعة الثانية من الفلسطينيين المفرج عنهم

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت عن أسماء الدفعة الثانية من المعتقلات والأطفال الفلسطينيين، الذين سيتم الإفراج عنهم، ضمن بنود اتفاق "الهدنة الإنسانية"، وعددهم (39)، منهم 6 سيدات و33 طفلا.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن أسماءهم كالتالي:

1. اسراء رياض جميل جعابيص/ القدس.

2. فدوى نزيه كامل حمادة/ القدس.

3. عايشة يوسف عبد الله افغاني/ القدس.

4. نورهان إبراهيم خضر عواد/ القدس.

5. شروق صالح إبراهيم دويات/ القدس.

6. ميسون موسى محمود موسى/ بيت لحم.

7. انور صافي احمد عطا/ رام الله.

8. رجا اسعد رجا ابو قياص/ جنين.

9. عمر محمد عبد الرحيم شويكي/ القدس.

10. حمادة سائد مصطفى ابو سمرة/ جنين.

11. إبراهيم وليد إبراهيم تعامرة/ بيت لحم.

12. محمد ياسين تيسير صباح/ بيت لحم.

13. احمد علي محمد الصباح/ بيت لحم.

14. إبراهيم سمير إبراهيم صباح/ بيت لحم.

15. مراد فؤاد عبد اللطيف دار عطا/ رام الله.

16. احمد وليد محمد خشان/ جنين.

17. شاكر علي شاكر سالم بلوط/ الخليل.

18. وائل بلال شاكر مشة/ نابلس.

19. طارق زياد عبد الرحيم داود/ قلقيلية.

20. عبد الرحمن محمد صالح حوراني/ قلقيلية.

21. مروح ياسر راتب خريمية/ جنين.

22. عبد الهادي عصام محمد كميل/ جنين.

23. صدام أمجد ماجد طقاطقة/ بيت لحم.

24. جهاد توفيق جهاد يوسف/ رام الله.

25. محمد ايمن عبد الرحمن عريسي/ نابلس.

26. مصطفى مازن حسين شحادة / رام الله

27. عز الدين عنان حسن سوداني/ نابلس.

28. شادي محمد ديب ابو عادي/ رام الله.

29. ياسين عمر عزات حنفيه/ اريحا.

30. يوسف محمود سالم سبتين/ الخليل.

31. محمد طارق سليم حواشين/ جنين.

32. عبد الكريم انور ظاهر السعدي/ جنين.

33. صامد خالد محمود ابو خلف/ نابلس.

34. احمد غريب احمد خليل/ رام الله.

35. وسام مروان عبد السلام تميمي/ رام الله.

36. محمد نصر فوزي سوالمه/ نابلس.

37. يزن جبر عبد الجبار الحسنات/ بيت لحم.

38. محمد نزار نمر ابو عون/ طولكرم.

39. قسم خالد محمد مصاروة/ جنين.

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، عن الدفعة الاولى والتي تضم 24 امرأة و15 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة.

وأعلنت حركة حماس التوقف عن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب مخالفة تل أبيب، لشروط الهدنة، قبل أن تهدد إسرائيل باستئناف العدوان على قطاع غزة، لتبدأ جهود مصرية قطرية لاحتواء الموقف، وتوافق حماس على الإفراج عن الأسرى.

وبدأت أمس الجمعة هدنة إنسانية في غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية قطرية أمريكية، وتستمر لمدة أربعة أيام.