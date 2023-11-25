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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأسيرة حنان البرغوثي: كل الشكر والتقدير لمصر.. سنظل شعبًا واحدًا ودمًا واحدًا|فيديو

الأسيرة المحررة
الأسيرة المحررة حنان البرغوثي

عبَّرت الأسيرة المحررة حنان البرغوثي عن شكرها وامتناها للمقاومة الفلسطينية ولمصر لدورها الدائم في دعم  القضية الفلسطينية  وكذا لقيامهما بدور اإاشراف على الصفقة  قائلة: " شكري وامتناني للشقيقة الكبرى مصر وشعبها الذي تربطنا به علاقات الاخوة في العقيدة والدم وسوف نظل شعبا واحدا ودما واحدا".


وتابعت في مداخلة تليفونية برنامج  "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON،: “مضيت في سجون الاحتلال  ثمانون يوماً وشقيقي هو أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال  والعالم فنائل البرغوثي  بقي نحو 43  عاماً في تلك السجون، بالإضافة لأبنائي المسجونين إدارياً في سجن الاحتلال وأنا والدة 4 أسرى يمكثون في سجون الاحتلال”.


لم تخف حنان شعورها بالغصة على الأسيرات اللواتي بقين في الأسر، فتقول: "ودعت أسيرات يعشن في ظروف قهرية، محرومات من الطعام والشراب، منهن المريضات، ناهيك عن وضع الاسيرات  السيء قبل 7 أكتوبر وأصبح اشد سوءاً بعدها مع قطع المياه وكل الامتيازات التي كانت لديهم  قبل 7 أكتوبر قطعوا علينا المياه والكهرباء وقاموا بسحب الطعام ولا يوجد طعام  قاموا برشنا بالغاز وتم عزلنا بغرف انفرادية وسط أجواء من سوء المعاملة والسادية حتى لحظات الإفراج عنا".

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