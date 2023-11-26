سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 26-11-2023

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط داخل البنك المركزي المصري مسجلا 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 26-11-2023

استقرار الدولار

واستقرت اسعار الدولار مع بداية تعاملات اليوم الأحد ؛ دون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع، في بنوك الحكومة من بينها مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.





سعر بنوك القطاع الخاص

سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، المشرق، كريدي أجريكول، الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر



وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي كأعلي سعر.

وسجل ثاني أعلي سعر للدولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.



شروط الحصول علي تراخيص شركات الاستعلام الإئتماني



حدد البنك المركزي المصري شروط الموافقة النهائية علي منح التراخيص اللازمة لعمل شركات التصنيف الإئتماني في مصر والتي تضمنت ضرورة الحصول علي الموافقة المبدئية من البنك كشرط للحصول علي الموافقة النهائية و التسجيل بسجل شركات الاستعلام والتصنيف الإئتماني خلال المهلة المحددة بواقع 90 يوما وارفاق كافة المستندات الدالة على ذلك.

شملت تعليمات حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي الخاصة بشروط منح التراخيص للشركات، بضرورة عرض الطلب علي مجلس ادارة البنك خلال 3 شهور من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة واخطار الشركة بقرار مجلس ادارة البنك خلال 15 يوما من تاريخ صدور الموافقة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية وعلي الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي المصري و الشركة.

وذكر البنك المركزي انه لا يجوز للشركة البدء في مزاولة النشاط الا بعد اخطارها بصدور الموافقة النهائية بمزوالة النشاط والتسجيل في سجل شركات الاستعلام والتصنيف الإئتماني لدي البنك المركزي، مع إلتزام الشركة بمزاولة النشاط خلال عام من تاريخ صدور الموافقة النهائية وإلا يعتبر قرار الترخيص لاغي ويجوز لمجلس ادارة البنك المركزي مد تلك المهلة لمدة اخري ممثلة؛ ويتعين اخطار البنك المركزي قبل اسبوع علي الاقل من تاريخ البدء الفعلي لمزاولة النشاط.

استراتيجية التكنولوجيا الرقمية



يعمل البنك المركزي منذ 2019، على تنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض بمنظومة التكنولوجيا المالية والابتكار، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية.

رسوم السحب من ماكينات ATM والاستعلام عن الرصيد 2023 - الأسبوعرسوم السحب من الـ ATM



رسوم السحب من الـ ATM



وفي هذا الإطار، يعتزم البنك المركزي الإبقاء على نفس الرسوم المقررة حاليا على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لبنوك أخرى غير مصدرة البطاقة البنكية، خلال عام 2024 بدون تغيير أو زيادات جديدة، بهدف التخفيف على العملاء.

ويشمل القرار أيضًا عدم رفع الرسوم على التحويلات باستخدام المحافظ الذكية خلال العام المقبل، والإبقاء على نفس الرسوم الحالية دون تغيير للحفاظ على تحفيز العملاء على ميكنة مدفوعاتهم.



وقرر البنك المركزي قبل عام ونصف العام في نهاية يونيو 2022 تحديد حد أقصى 5 جنيهات للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى غير مصدرة للبطاقة المستخدمة في عملية السحب، بعد وقفها لفترة وصلت إلى نحو 27 شهرا بدءا من مارس 2020.

وتفرض أغلب البنوك على عملائها رسومًا في حال استخدام بطاقات الدفع للسحب من ماكينات صراف آلي تابعة بنوك أخرى، فيما تقدم الخدمة مجانًا على مدار اليوم حال إجراء العميل عملية السحب من ماكينات البنك المصدر للبطاقة.

والتزمت كافة البنوك بالحد الأقصى المقرر من البنك المركزي لرسوم السحب النقدي من ماكينات بنوك أخرى والبالغ 5 جنيهات على مدار سنة ونصف السنة.

ويضم الجهاز المصرفي نحو 23 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية في الشوارع والمولات وداخل فروع البنوك والنوادي.

أما رسوم التحويلات بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مزود الخدمة فيصل حدها الأقصى إلى جنيه واحد حاليا، وهو ما سيتم الإبقاء عليه في العام القادم، وفقا للمصدر.

وفي نفس الاتجاه سيتم الإبقاء على رسوم التحويلات بين المحافظ التابعة لمزودي خدمة مختلفين، والتي تصل إلى نسبة 0.5% من قيمة المعاملة بحد أقصى 15 جنيها.

ووفقا لما قاله رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أمس الأول في مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي العاشر "بافيكس"، بلغ عدد المحافظ بنهاية سبتمبر الماضي 36 مليون محفظة بقيمة تعاملات بقيمة 853 مليار جنيه في أول 9 شهور من العام الجاري.

فتح الحسابات البنكية للعملاء عبر الهاتف المحمول



ويعتزم البنك المركزي السماح بفتح الحسابات البنكية للعملاء عبر تطبيق على الهاتف المحمول، وسيتم تدشين التطبيق خلال العام المقبل، وسيكون للمصريين في الداخل والخارج.

وسيتم توفير الخدمة الجديدة من خلال شركة الهوية المالية الرقمية التي يساهم فيها المركزي المصري بحصة 55% من رأسمال الشركة البالغ 500 مليون جنيه، ومن المتوقع إطلاق خدمة فتح الحسابات البنكية للعملاء عبر تطبيق عبر الهاتف المحمول خلال عام 2024، على أن يتم ربطها مع البنوك العاملة في مصر من خلال التطبيق الإلكتروني المزمع تدشينه.

