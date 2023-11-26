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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بداية من 2024 .. مكافحة المنشطات تفجّر مفاجأة بشأن الترامادول

الترامادول
الترامادول

قال الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن أي مادة تُحظر تخضع للأبحاث لمدة 4 سنوات على الأقل، والترامادول مادة مسكنة للألم .

 

وأوضح الدكتور حازم خميس رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لبرنامج "رقم 10" مع كريم رمزي على شاشة القناة الأولى ، مخاطر الترامادول الذي يتحول إلى إدمان وقد يؤدي إلى الوفاة، لذلك قررت الوكالة الدولية وضعه في قائمة المحظورات.

 

وأضاف  خميس، أن الترامادول يختفي من تحليل البول بعد 20 يوماً ومن اللعاب بعد 6 أيام ومن الدم بعد 36 يوماً.

 

وأكد رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن الترامادول أصبح محظورًا بداية من يناير 2024.

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