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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مختار مختار عن صفقة الأهلي المحتملة في يناير: لاعب مميز ولكن مش وقته

صدى البلد

نشر الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات مختار مختار نجم الاهلي السابق بشان  اقتراب عمر كمال  عبد الواحد للنادي الأهلي .

 وقال مختار مختار عبر مداخلة تليفونية : لاعب مميز لكن الأهلي لا يحتاجه مش ده وقته.

وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام في افتتاح مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ترتيب مجموعة الأهلي

وبهذا الفوز اعتلى النادي الأهلى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وجاء خلفه شباب بلوزداد الجزائري بنفس الرصيد، وجاء ثالثا ورابعا ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني دون نقاط.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

كابتن مختار مختار صفقات الأهلي انتقال عمر كمال عبد الواحد للاهلي الأهلى

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