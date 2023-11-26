عرض سعودي لـ أحمد فتوح.. الزمالك يوافق وشروط تعجيزية من اللاعب

كشف الإعلامي سيف زاهر تطورات مثيرة في ملف الزمالك وأحمد فتوح، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب سيف زاهر: نادي أحد السعودي أرسل عرضا رسميا لنادي الزمالك يقيمة مليون دولار، الزمالك أبدي موافقه مبدئية وطلب زيادة الرقم ما بين مليون ونصف الف دولار حتي 2 مليون دولار.

وتابع: فتوح طلب أن يكون التعاقد لمدة 3 مواسم، والحصول علي مبلغ يتخطي المليون دولار في الموسم والحصول علي أول موسم كاش.

وأضاف: نادي أحد أغلق المفاوضات بسبب طلب فتوح للحصول علي أول موسم كاش، وينتظر تراجع فتوح في طلباته حتي يحسم الصفقة.

وأكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن هناك أخبار كثيرة تتصدر من أجل الهجوم على بعض الأشخاص ولا يكون لها مصداقية تمامًا، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي له نظام معين وأي لاعب يرحل عنه يكون بعد موافقة من جانب محمود الخطيب رئيس النادي وكذلك لجنة التخطيط والجهاز الفني.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "تصريح محمد غرابة بشأن استدعاء اللاعبين الثلاثة من عدمه، ليس من تلقاء نفسه بكل تأكيد، خصوصا أنه يجلس مع روي فيتوريا بصفة مستمرة، وهناك بالونة خرجت بشأن سيد عبدالحفيظ وتعيينه، هناك أخبار يتم نشرها بدون مصداقية، والبعض قد يكون له غرض من وراء ذلك".

وأضاف: "ظهور فتوح مع لاعبي الأهلي سوف يثير المزيد من اللغط وسط الأزمات الأخيرة".

وأكمل: "من الواضح أن باتشيكو يحب محمود مرعي كثيرًا ويعتمد عليه في بيراميدز، بينما أسامة جلال بعيد عن الفريق ولم يشارك كثيرا هذا الموسم بسبب الإصابة".