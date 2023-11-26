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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة 700 طفل ..

رسالة من أجل السلام|وزارة الشباب والرياضة تبدأ فعاليات الملتقي الدولي لأطفال العالم

صدى البلد

افتتحت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء (الإدارة العامة للبرامج والأنشطة)، ملتقي أطفال العالم 2023، في نسخته الرابعة تحت شعار "رسالة من أجل السلام" تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بمشاركة 33 دولة، خلال الفترة من 24  إلي 30 نوفمبر الحالي، وبحضور عدد من ممثلي الدول العربية والعالمية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أهمية تعزيز الإبداع وتعليم الفنون بين أطفال العالم لبناء جسر من السلام والتفاهم بين شعوب دول العالم، مشيرا أن لغة الفن تعزز التواصل الإيجابي بين الأطفال، من احل خلق جيل من الأطفال يسعي للسلام والتفاهم وتبادل الخبرات بمختلف هواياتهم، وإحياء التراث العالمي والاعتزاز بالهوية الوطنية، وإرسال رسالة سلام من أطفال العالم. 
 

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الملتقي يعكس الرعاية والدعم غير المسبوق الذى تشهده المنظومة الشبابية والرياضية فى مصر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلا عن الرعاية المتكاملة التى تحظى بها العديد من المبادرات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة من السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس وهو ما يعكس ايمان القيادة السياسية بأهمية تمكين النشء فى مختلف المجالات.
 

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء الدكتورة جيهان حنفي نيابة عن وزير الشباب والرياضة فى حفل افتتاح فعاليات الملتقي الدولى.
 

ويتضمن البرنامج فعاليات متنوعة تعبر عن التبادل الثقافي بين الأطفال وإرسال رسالة  سلام للعالم من خلال ورش تنموية وعروض فنية  بمراكز الشباب والمدارس وزيارات تعريفية بالحضارة القديمة والإنجازات الحديثة، ويشارك في الملتقى أكثر من 700 طفل، للمرحلة السنية من 12 : 17 سنة، وكذلك الفرق الفنية الفائزة كنوز مصرية.

 

علما بأن الدول المشاركة تتمثل في (الأردن، السودان، أرمينيا، الأرجنتين، سوريا، رومانيا، اليابان، تونس، نيجيريا، بلغاريا، باكستان، ليبيا، ليتوانيا، اليونان، البوسنة والهرسك، اندونيسيا، بولندا، العراق، الكاميرون، إيطاليا، بنجلاديش، غينيا الاستوائية، اسبانيا، ميانمار، اليمن، تنزانيا، فيتنام، انجولا، سريلانكا، تايلاند، فلسطين، صربيا، والبلد المستضيف مصر).
 

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