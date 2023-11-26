عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البليلة

صدى البلد

تعد البليلة من الأكلات السهلة والمغذية التي يعشقها الكثيرون ولذلك نقدم لكي اليوم فوائد البليلة.

 تحتوى على فيتامين “ب”، و هي غنية بالنشويات الضرورية لممارسة نشاطنا اليومي ، وتساعد على حرق الدهون إذا تم تناولها فى وقت مبكر.

و تحمي من سوء الهضم و تحتوي علي نسبة كبيرة من الكالسيوم و الفيتامينات المفيدة و غنية أيضا بالحديد و الكالسيوم و البوتاسيوم و اليود و الصوديوم.

وتعد البليلة ملين قوي وفعال للجسم، فتناولها يساهم بشكل كبير في تحريك المعدة والحد من الإصابة بالإمساك (وخصوصا في فتره الدايت.)

في حالة عدم إضافة السكر إليها فهي تعد طعام مثالي وقوي لتنظيم نسبة السكر في الدم، ولذا تناولها دون خوف.(مثاليه لمرضي تكيسات المبايض والسكري لا ترفع سكر الدم.

البليلة من الأطعمة المميزة في رفع الجهاز المناعي للجسم، والحد من الإصابة بالأمراض المناعية كنزلات البرد.

من أفضل الأطعمة التي تعمل علي تنشيط خلايا الجسم، والمخ، ولذا تناولها لتنشيط الذاكرة بشكل قوي.(وجبه مثالية كافطار مع مكسرات وحليب لاولادك وقت الامتحانات)

تحتوي علي نسبة عالية من الحديد الذي يعمل علي تحسن صورة الدم، ولذا فهي علاج فعال لمن يعاني من الأنيميا.

المناعية فوائد البليلة الإصابة بالإمساك الأمراض المناعية الجهاز المناعى للجسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

الكسب غير المشروع يحيل مالك صيدليات ألفا ورشدي للجنايات

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

محدش يعمل كدة لجمهور الأهلي.. إشارة مهينة تضع صلاح محسن في ورطة

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع للزمالك أمام أبو سليم اليوم

تحمل 210 آلاف لتر سولار وغاز|دخول 6 شاحنات وقود لـ«غزة» عبر معبر رفح

عاجل| وصول 5 طائرات مساعدات إلى مطار العريش تمهيدا لإرسالها لغزة

أحمد عيسى: زيادة التسويق السياحي للمقصد المصري 100%

وزير التموين: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز.. واحتياط السلع الأساسية آمن| صور

وزير التموين: مهلة 10 أيام بالأسواق لإعادة الانضباط في السكر قبل اللجوء "للتسعير"


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البليلة

«جوهونا بوري» مجوهرات هندية صالحة للأكل.. تعرف عليها| صور

سؤال مفاجئ| بعد تداول آخر شائعة عنه.. تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

الله لديه الخطط|أول تعليق من هنا الزاهد بعد الطلاق من أحمد فهمي

فيديو

فيديو أحرج إسرائيل.. عجوز تلوح لأفراد المقاومة بعد إطلاق سراحها من الأسر «فيديوجراف»

فيلم «مستر إكس» السبب.. مفاجأة جديدة في طلاق هنا الزاهد

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ