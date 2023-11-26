ماذا يحدث لجسمك عند تناول البليلة

تعد البليلة من الأكلات السهلة والمغذية التي يعشقها الكثيرون ولذلك نقدم لكي اليوم فوائد البليلة.

تحتوى على فيتامين “ب”، و هي غنية بالنشويات الضرورية لممارسة نشاطنا اليومي ، وتساعد على حرق الدهون إذا تم تناولها فى وقت مبكر.

و تحمي من سوء الهضم و تحتوي علي نسبة كبيرة من الكالسيوم و الفيتامينات المفيدة و غنية أيضا بالحديد و الكالسيوم و البوتاسيوم و اليود و الصوديوم.

وتعد البليلة ملين قوي وفعال للجسم، فتناولها يساهم بشكل كبير في تحريك المعدة والحد من الإصابة بالإمساك (وخصوصا في فتره الدايت.)

في حالة عدم إضافة السكر إليها فهي تعد طعام مثالي وقوي لتنظيم نسبة السكر في الدم، ولذا تناولها دون خوف.(مثاليه لمرضي تكيسات المبايض والسكري لا ترفع سكر الدم.

البليلة من الأطعمة المميزة في رفع الجهاز المناعي للجسم، والحد من الإصابة بالأمراض المناعية كنزلات البرد.

من أفضل الأطعمة التي تعمل علي تنشيط خلايا الجسم، والمخ، ولذا تناولها لتنشيط الذاكرة بشكل قوي.(وجبه مثالية كافطار مع مكسرات وحليب لاولادك وقت الامتحانات)

تحتوي علي نسبة عالية من الحديد الذي يعمل علي تحسن صورة الدم، ولذا فهي علاج فعال لمن يعاني من الأنيميا.