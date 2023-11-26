كيف يتم تمويل المشروعات الخضراء الذكية المصرية المشاركة في مؤتمر cop28 بالإمارات؟

قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة القومية لـ المشروعات الخضراء الذكية، إن يوم 9 نوفمبر الماضي تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء 162 مشروع في مؤتمر تم فيه دعوة البنوك والمستثمرين، كي يتم دعم هذه المشروعات وطنيًا أولًا.



وأضاف “بدر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أنه تم اختيار 18 مشروعًا من ضمن الـ 162 مشروع ومنهم مشروعات خاصة بالمرأة ومشروعات صغيرة وكبيرة وناشئة، لافتًا إلى أن الفائزين حصلوا على جوائز مالية بقيمة 750 ألف جنيه و500 ألف جنيه.



وتابع السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة القومية للمشروعات الخضراء الذكية:" نجحنا بالاشتراك مع المؤسسات المالية الدولية والأمم المتحدة أن يتم استضافة هذه المشروعات في كوب 28 في دبي"، معقبًا أن الأمم المتحدة ستقوم بتأهيل هذه المشروعات قبل أن تذهب لمؤتمر المناخ في دبي.