عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات جديدة من السعودية

طائرة مساعدات جديدة
طائرة مساعدات جديدة تصل مطار العريش

استقبل مطار العريش الدولي شمال سيناء،  الروم الأحد طائرة مساعدات جديدة من السعودية، وتعد هذه  الطائرة الإغاثية السعودية العشرين ، عبر الجسر الجوي ، تمهيداً لنقلها إلى  الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

 وتأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية  المعهود بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في الأزمات التي يمر بها  بسبب الحرب على غزة.

 

وقال الدكتور خالد زايد رئيس  بفرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن  الطائرة تحمل  على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 39 طنًا.


حمولة 30 طائرة :

 وقد سيرت المملكة العربية السعودية جسر بحري  من السعودية يتضمن  3 سفن بحرية من ميناء جدة ، حيث تعادل حملة السفينة40 طائرة  وقد وصلت  السفينة إلى ميناء بورسعيد البحري محملة بنحو1050طنا ، حيث يتبقى  سفينتين الأولى انطلقت  بالفعل السبت   من ميناء جدة، والمقرر وصولها  غدا الاثنين ، والسفينة الثالثة ستنطلق يوم الثلاثاء القاد،وهي م محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

txt

مبادرة لمرافقة الجرحى الفلسطينيين في شمال سيناء


 

العريش مطار مساعدات الفلسطينيين السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي عبد الغني يسخر من لاعب الأهلي: هاري نفسه نايت كلوب

الأزمة انتهت رسميًا بشهادة البقالين والكيلو رخص 10 جنيهات| مفاجأة بشأن السكر

الكسب غير المشروع يحيل مالك صيدليات ألفا ورشدي للجنايات

800 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

عرض سعودي لـ أحمد فتوح.. الزمالك يوافق وشروط تعجيزية من اللاعب

محدش يعمل كدة لجمهور الأهلي.. إشارة مهينة تضع صلاح محسن في ورطة

خبير يزف بشرى سارة عن المياه رغم التخزين الرابع لسد النهضة

محامي كهربا يتغزل في نجم الأهلي: ده المليونير

ترشيحاتنا

إعلام إسرائيلي: الفصائل الفلسطينية تحتجز أكثر من 200 شخص

إسرائيليون يمنعون فلسطينيين من حصاد الزيتون.. ومحاولات جديدة لاقتحام الأقصى

عار عليك.. وزير خارجية الاحتلال يوبخ نظيره الايرلندي بسبب رهينة لدى حماس

مصرع فتاة إيطالية على يد حبيبها.. ورد قوي من نساء البلاد

حقنة دون إجراء اختبار.. النيابة تكشف سبب وفاة فتاة التبين

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 7 آلاف فلسطيني تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. أروى تشارك جمهورها صورا من الحرم المكي

ورقة غنائية لمغني روك إيطالي راحل تعرض للبيع في مزاد بسعر خيالي

إطلالة غريبة.. نانسي عجرم تثير الجدل بظهورها| شاهد

خلال 48 ساعة| حل أزمة السجائر يبدأ من هنا.. وهذه قائمة الأسعار الجديدة

فيديو

رانيا يوسف: أرفض المساكنة ولو ابنتي قررت تعيش التجربة لن أمنعها

بابا ضلك عنا.. مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال فلسطينيين

للمرة الثانية في أسبوع.. هجوم على سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي|فيديوجراف

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ