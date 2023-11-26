مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات جديدة من السعودية

استقبل مطار العريش الدولي شمال سيناء، الروم الأحد طائرة مساعدات جديدة من السعودية، وتعد هذه الطائرة الإغاثية السعودية العشرين ، عبر الجسر الجوي ، تمهيداً لنقلها إلى الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية المعهود بالتضامن مع الشعب الفلسطيني في الأزمات التي يمر بها بسبب الحرب على غزة.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس بفرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الطائرة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 39 طنًا.



حمولة 30 طائرة :

وقد سيرت المملكة العربية السعودية جسر بحري من السعودية يتضمن 3 سفن بحرية من ميناء جدة ، حيث تعادل حملة السفينة40 طائرة وقد وصلت السفينة إلى ميناء بورسعيد البحري محملة بنحو1050طنا ، حيث يتبقى سفينتين الأولى انطلقت بالفعل السبت من ميناء جدة، والمقرر وصولها غدا الاثنين ، والسفينة الثالثة ستنطلق يوم الثلاثاء القاد،وهي م محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.



