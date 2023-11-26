السوري محمد نعناع ينافس على أفضل بوستر في العالم خلال 2023

ينافس المصمم السوري الأصل محمد نعناع على أفضل بوستر فيلم لعام 2023، عن بوستر فيلم " "Absent Now the D".

ووصل بوستر الفيلم للمرحلة النهائية بين اكثر من عشرة أعمال مرشحة للفوز بجائزة « iMp Awords» ما بين أمريكا وفرنسا وألمانيا والصين.

في هذا السياق قال محمد نعناع : سعادتى كبيرة أن أتواجد فى هذا الحدث العالمي خاصة أنها المرة الثانية لي وأتمنى الفوز بالجائزة.

جدير بالذكر ان الفيلم "إنكانتو" حصل على أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة، وكان تصمم البوستر الدعائي بتوقيع المصمم محمد نعناع الذي يعيش مابين اسبانيا والإمارات.

ويعتبر واحدا ضمن أهم ١٠ مصممين لبوسترات الأفلام في العالم خلال ٢٠ عاما بعد أن قام بتصميم بوستر فيلم (Alien Covenant) 2017، والتي تدور فكرته حول وجه امرأة يظهر فيه مدى الاهتمام بالتفاصيل، وهو عبارة عن وجه بطلة الفيلم (ناتالي دورمر).