«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

احتفال صلاح محسن المثير للجدل أثناء مباراة الأهلي وميدياما الغاني .. خرج صلاح محسن لاعب النادي الأهلي للرد على ما أثير عن احتفاله بعد تسجيله الهدف الثالث للأهلي في مرمى ميدياما الغاني مساء السبت، في افتتاح دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

احتفال صلاح محسن المثير

وقال محسن عبر صفحته الشخصية:" والله احتفال عادي.. الجمهور مين اللى أقوله هوس.. بطلوا تقولوا أي كلام".

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