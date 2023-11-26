160 جنيها.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 24 الآن

تشهد أسعار الذهب تذبذبات قوية على المستويين العالمي والمحلي، وتترقب الأسواق محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتشير التوقعات ، إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر المقبل، كما تتزايد التوقعات، باتباع الفيدرالي الأمريكي لسياسة التيسير النقدي.

سعر الذهب عالميًا

وتجاوز سعر الذهب عالميا حاجز الـ 2000 دولار للأوقية، مسجلا 2003 دولارات .

سعر الذهب في مصر

وفي السوق المحلي انخفض سعر الذهب ووصل سعر الجنيه الذهب في مصر 22.320 جنيها مقابل 22.480 جنيها الأسبوع الماضي بارتفاع بلغ 160 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 بيع 2,770 شراء 2,790

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,374 شراء 2,391

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 3,166 شراء 3,189

سعر الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 3,166 شراء 3,189 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,902 شراء 2,923 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,770 شراء 2,790 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,374 شراء 2,391 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,847 شراء 1,860 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,583 شراء 1,594 الاونصة بيع 98,454 شراء 99,165 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 22,160 شراء 22,320 الكيلو بيع 3,165,714 شراء 3,188,571

أسعار الذهب بالأسواق

والاسبوع الماضي،أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 90 جنيهًا.