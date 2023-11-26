إسرائيل تؤكد تصفية 5 من كبار قادة حماس قبل وقف إطلاق النار

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات "الشاباك"، أنهم تمكنوا من تصفية خمسة من كبار قادة حركة حماس في قطاع غزة، وذلك عقب إعلان "كتائب القسام".

وقال جيش الاحتلال، إن الاغتيالات وقعت قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، باستخدام طائرات تحت توجيه استخباراتي للشاباك وأمان.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الذراع السياسية لحركة حماس، اليوم الأحد، استشهاد 4 من قادتها العسكريين من بينهم قائد لواء شمال غزة أحمد الغندور، ورئيس وحدة إطلاق الصواريخ التابعة للحركة أيمن صيام.

ونعت كتائب القسام في بيان صادر اليوم الأحد، القادة العسكريين وهم أحمد الغندور، ووائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت اليوم الأحد، بإصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال في تل الهوى بمدينة غزة ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.