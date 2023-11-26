عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 200 ألف جنيه .. سيارات هاتشباك أوتوماتيك للبيع |اعرف المواصفات

شاهد..بـ 200 ألف
شاهد..بـ 200 ألف جنيه..سيارات هاتشباك أوتوماتيك للبيع

يوجد داخل سوق السيارات المصري للمستعمل العديد من إصدارات السيارات التي تتوافر بحالة جيدة للبيع، ويبحث عن تلك السيارات اغلب المواطنين المصريين ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مفاجئ نتيجة تعثر قطاع صناعة السيارات العالمي بسبب عدم توافر بعش أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

دايو جوليت أوتوماتيك هاتشباك بـ 150 ألف جنيه | صور

كيا سيراتو 2009 "أوتوماتيك" بأفضل سعر للمستعمل

1- دايو جوليت موديل 2002 :

تعرض سيارة دايو جوليت موديل 2002 للبيع باللون الأسود، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، مكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

دايو جوليت موديل 2002 في سوق المستعمل 

يصل سعر سيارة دايو جوليت موديل 2002 داخل سوق المستعمل الي 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- دايهاتسو سيريون موديل 1999 :

تستمد دايهاتسو سيريون موديل 1999 قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأخضر، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، يوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

دايهاتسو سيريون موديل 1999 في سوق المستعمل 

تباع سيارة دايهاتسو سيريون موديل 1999 داخل سوق السيارات المستعمل بـ 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- دايو ماتيز موديل 2002 :

تنقل قوة سيارة دايو ماتيز موديل 2002 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وتباع باللون الفضي ، وتمتلك محرك سعه 800 سي سي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر دايو ماتيز موديل 2002 بسوق المستعمل 

تتوافر سيارة دايو ماتيز موديل 2002 داخل سوق السيارات المصري بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

4- كيا برايد موديل 1999 :

تمكنت كيا برايد موديل 1999 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي ، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

سعر كيا برايد موديل 1999 

تتواجد سيارة كيا برايد موديل 1999 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

5- تويوتا ستارليت  موديل 1992 :

تويوتا ستارليت  موديل 1992 تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأصفر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 1999 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، وبها دهانات خارجية .

سعر تويوتا ستارليت  موديل 1992 في سوق المستعمل 

يبلغ سعر تويوتا ستارليت  موديل 1992 في سوق السيارات المصر للمستعمل 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

دايو جوليت موديل 2002 جوليت موديل 2002 دايهاتسو سيريون سيريون موديل 1999 دايو ماتيز ماتيز موديل 2002 كيا برايد برايد موديل 1999 اسعار السيارات الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

موضوعات متعلقة

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية أثناء القيادة

جوليا أرخص سيدان تقدم من الفاروميو 2024 | سعر ومواصفات

لادا جرانتا 2023 أوتوماتيك بـ 385 ألف جنيه

أيولوس A30 Shine تظهر لأول مرة بهذا السعر

سعر أيولوس هيوج 2024 الهايبرد الجديدة

كيفية استخدام فرامل اليد بالسيارات بشكل صحيح | تفاصيل

منها كيا وتويوتا بـ 400 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة

سيارات جديدة 2023 تحت 575 ألف جنيه .. تفاصيل

ترشيحاتنا

باحثة : سلطات الاحتلال اعتقلت نحو 10 آلاف طفل فلسطيني

وزير التموين الأسبق يكشف مفاجأة عن تطبيق التسعير الجبرية على السكر.. فيديو

حكم مصري يشعل الغضب التونسي| حكاية ضربة جزاء “مثيرة للجدل” في كلاسيكو الترجي والنجم بدوري الأبطال.. شاهد

بـ50 مليون دولار.. حفل زفاف أسطوري في باريس.. من العريس والعروسة؟.. شاهد

القصة الكاملة لزيارة نتنياهو إلى غزة .. الرقص على قبور الضحايا سمة زعيم إسرائيل بحثا عن مكسب وهمي

890 طنا .. السعودية ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير مؤلم لصائد ثعابين على يد أخطر الزواحف بأستراليا .. ماذا فعل؟

كيمو وانتيمو .. طارق عبد العزيز يتوفى في نفس موعد رحيل عامر منيب

هجمات على مواقع هامة .. ذكرى تفجيرات مومباي| ماذا حدث؟

بالحجاب .. هنادي مهنا تتألق رفقة زوجها| شاهد

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ