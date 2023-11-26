بـ 200 ألف جنيه .. سيارات هاتشباك أوتوماتيك للبيع |اعرف المواصفات

يوجد داخل سوق السيارات المصري للمستعمل العديد من إصدارات السيارات التي تتوافر بحالة جيدة للبيع، ويبحث عن تلك السيارات اغلب المواطنين المصريين ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مفاجئ نتيجة تعثر قطاع صناعة السيارات العالمي بسبب عدم توافر بعش أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

1- دايو جوليت موديل 2002 :

تعرض سيارة دايو جوليت موديل 2002 للبيع باللون الأسود، وتحتوي علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، مكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

دايو جوليت موديل 2002 في سوق المستعمل

يصل سعر سيارة دايو جوليت موديل 2002 داخل سوق المستعمل الي 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- دايهاتسو سيريون موديل 1999 :

تستمد دايهاتسو سيريون موديل 1999 قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأخضر، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، يوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

دايهاتسو سيريون موديل 1999 في سوق المستعمل

تباع سيارة دايهاتسو سيريون موديل 1999 داخل سوق السيارات المستعمل بـ 190 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- دايو ماتيز موديل 2002 :

تنقل قوة سيارة دايو ماتيز موديل 2002 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وتباع باللون الفضي ، وتمتلك محرك سعه 800 سي سي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر دايو ماتيز موديل 2002 بسوق المستعمل

تتوافر سيارة دايو ماتيز موديل 2002 داخل سوق السيارات المصري بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

4- كيا برايد موديل 1999 :

تمكنت كيا برايد موديل 1999 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي ، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

سعر كيا برايد موديل 1999

تتواجد سيارة كيا برايد موديل 1999 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

5- تويوتا ستارليت موديل 1992 :

تويوتا ستارليت موديل 1992 تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأصفر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 1999 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، وبها دهانات خارجية .

سعر تويوتا ستارليت موديل 1992 في سوق المستعمل

يبلغ سعر تويوتا ستارليت موديل 1992 في سوق السيارات المصر للمستعمل 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .