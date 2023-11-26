زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الأحد، إن زلزالا ضرب محافظة ملاطية شرقي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أنه تم تسجيل الزلزال عند الساعة 16.13 بالتوقيت المحلي في منطقة يشيلورت بمحافظة ملاطية.

ولفتت إلي أن مصدر الزلزال على عمق 7.55 كيلومترا.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بـ الزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.