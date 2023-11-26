انطلاق الأسبوع التدريبي 16 وتنفيذ 6 دورات تدريبية يستفيد منها 188 متدرباً

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، في أسبوعه السادس عشر من خطته التدريبية للعام المالى الحالى 2023/2024، والذى ينطلق اليوم، الأحد، 6 دورات تدريبية.

وتتضمن الدورات تنمية مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية في إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للاستدامة البيئية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ودورة إعداد خطط بناء القدرات التفاعلية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات فى مجال الشئون المالية.

بالإضافة إلى الأسبوع الثاني لدورة المتحدثين الرسميين بالمحافظات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي تعقد في مقر الأكاديمية ويستفيد من دورات الأسبوع السادس عشر 188 متدربا.

يأتي ذلك تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية لبناء الإنسان المصري والتحول الرقمى والإصلاح الإدارى، وهو دور أصيل مكلفة به وزارة التنمية المحلية فى المحليات، وتقوم على تنفيذه على أفضل وجه من خلال ذراعها التدريبية في سقارة بالتعاون مع باقي الشركاء والجهات المعنية بالدولة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030، و بما يعمل على دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة بأسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه استكمالاً لتحقيق أهداف الخطة التدريبية الحالية بمركز سقارة من تغطية جميع الموضوعات الهامة المتعلقة بالإدارة المحلية وجميع المستويات الوظيفية للعاملين بها.

وينفذ المركز في أسبوعه السادس عشر دورة تدريبية جديدة لأول مرة، وهي تنمية مهارات شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية في إعداد تقارير تقويم الأداء الوظيفي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويستفيد منها 28 متدرباً من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم.

وقال اللواء هشام آمنة إن الدورة ستتناول التعريف بمفاهيم الأداء المتميز، وكيفية إدارة الأداء وتقويمه وأساليب التقويم، والقيادة وأثرها على رفع مستوى الأداء، والمهارات اللازمة للقائد لتقويم الأداء بفاعلية، وآليات الاستثمار الأمثل للموارد البشرية (إدارة المواهب واكتشاف القدرات)، ومنظومة الجدارات والتحفيز، والتدريب وأساليب تنمية الموارد البشرية لرفع مستوى الأداء، بالإضافة إلى ورشة عمل تطبيقية على تنفيذه، وكيفية تطوير الأداء وفقا لنتائج التقويم.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الأسبوع السادس عشر من الخطة التدريبية يشهد أيضاً عقد دورة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة بتكليف رئاسي، وهى تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستفيد منها 31 متدربا من مديري المراكز التكنولوجية ووحدات تراخيص المحال.

وشدد على أهمية دورة المراكز التكنولوجية في رفع مهارات العاملين بها لتحقيق عدد من الأهداف المهمة، وعلى رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، بالإضافة إلى التوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الدورة ستركز على كيفية تفعيل استخدام المراكز التكنولوجية، والتى تتمثل في متابعة أدائها والخدمات المقدمة، وكيفية دعم المراكز التكنولوجية على مستوى كل محافظة، والتعرف على وسائل الارتقاء بجودة خدماتها على أرض الواقع، ووسائل تحقيق استدامة تشغيل المراكز التكنولوجية وتوفير الاحتياجات والصيانة والتدريب وإيجاد آليات لتحفيز العاملين بها وإثابتهم وفقا لمعدلات الأداء، ومجالات خدمة المواطنين وإدارة النزاعات وحل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وفن إبداء الملاحظات والتخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل ورفع كفاءة المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية.