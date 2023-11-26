مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

أثار خبر وفاة الفنان طارق عبدالعزيز حالة كبيرة من الحزن في الوسط الفني وجمهور السوشيال ميديا .

وكان سبب وفاة الفنان الفنان طارق عبدالعزيز هو الاصابة بمشكلات في القلب أدت إلى تدهور حالته الصحية الإصابة بأزمة قلبية حادة أدت للوفاة

وعانى الفنان طارق عبد العزيز خلال السنوات الماضيه من مشكلة في القلب ادت لخضوعه إلى عملية القسطرة ولكنه تعافى منها وعاد إلى ممارسه عمله.

وأثناء تصوير الفنان طارق عبدالعزيز أحد الأعمال الفنية اليوم فوجئ زملائه بتعرضه لأزمة قلبية حادة وتم نقله للمستشفى لاسعافه ولكن كانت نهاية حياته اليوم

طارق عبدالعزيز

ووفقا لما جاء في موقع مركز السيطرة على الامراض الامريكي نعرض لكم أهم أسباب أمراض القلب التى تسبب في وفاة الفنان طارق عبدالعزيز.

اتباع العادات والسلوكيات التى تضر القلب مثل الاستسلام للحزن والسمنة والتدخين والجلوس ساعات طويلة وإهمال الرياضة



ارتفاع ضغط الدم

يعاني الكثير من الأشخاص من أن أمراض القلب المختلفة وهى حالة طبية تحدث عندما يكون ضغط الدم في الشرايين والأوعية الدموية الأخرى مرتفعًا جدًا.

يمكن أن يؤثر ارتفاع الضغط، إذا لم يتم التحكم فيه، على القلب والأعضاء الرئيسية الأخرى في الجسم، بما في ذلك الكلى والدماغ.

يُطلق على ارتفاع ضغط الدم في كثير من الأحيان اسم "القاتل الصامت" لأنه عادة لا يكون له أي أعراض. الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي قياس ضغط الدم لديك .



مستويات الكوليسترول غير الصحية في الدم:

الكوليسترول هو مادة شمعية شبيهة بالدهون يصنعها الكبد أو توجد في بعض الأطعمة و ينتج الكبد ما يكفي لاحتياجات الجسم، ولكننا غالبًا ما نحصل على المزيد من الكوليسترول من الأطعمة التي نتناولها.

إذا تناولنا كمية من الكولسترول أكثر مما يستطيع الجسم استخدامه، فإن الكولسترول الزائد يمكن أن يتراكم في جدران الشرايين، بما في ذلك شرايين القلب وهذا يؤدي إلى تضييق الشرايين ويمكن أن يقلل من تدفق الدم إلى القلب والدماغ والكلى وأجزاء أخرى من الجسم.

هناك نوعان رئيسيان من كوليسترول الدم : كوليسترول LDL (البروتين الدهني منخفض الكثافة) ، والذي يعتبر كوليسترول "ضار" لأنه يمكن أن يسبب تراكم الترسبات في الشرايين، وكوليسترول HDL (البروتين الدهني عالي الكثافة)، والذي يعتبر ليكون الكولسترول "الجيد" لأن المستويات الأعلى توفر بعض الحماية ضد أمراض القلب.

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عادة لا يكون لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أي علامات أو أعراض والطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم هي فحص نسبة الكوليسترول لديك و يمكن لفريق الرعاية الصحية الخاص بك إجراء اختبار دم بسيط، يسمى "ملف الدهون" لقياس مستويات الكوليسترول لديك. تعرف على المزيد حول فحص نسبة الكوليسترول لديك .

السكرى :يحتاج جسمك إلى الجلوكوز (السكر) للحصول على الطاقة الأنسولين هو هرمون يصنعه البنكرياس ويساعد على نقل الجلوكوز من الطعام الذي تتناوله إلى خلايا الجسم للحصول على الطاقة.

إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فإن جسمك لا ينتج كمية كافية من الأنسولين، ولا يمكنه استخدام الأنسولين الخاص به كما ينبغي، أو كليهما.

يؤدي مرض السكري إلى تراكم السكر في الدم وإن خطر الوفاة بسبب أمراض القلب لدى البالغين المصابين بالسكري أعلى من البالغين الذين لا يعانون من مرض السكري

تحدث مع طبيبك حول طرق الوقاية من مرض السكري أو إدارته والسيطرة على عوامل الخطر الأخرى.

بدانة وسمنة ،السمنة هي الدهون الزائدة في الجسم. ترتبط السمنة بارتفاع مستويات الكوليسترول "الضار" والدهون الثلاثية وانخفاض مستويات الكوليسترول "الجيد". السمنة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والسكري وكذلك أمراض القلب. تحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك حول خطة لتقليل وزنك إلى مستوى صحي. اعرف المزيد عن الوزن الصحي .