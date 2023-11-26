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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد جنازة الفنان طارق عبد العزيز

صدى البلد

توفى الفنان طارق عبد العزيز اليوم، الأحد، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، في صدمة كبيرة للوسط الفني .

وتقام صلاة الجنازة غدا الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد. 

وكان الفنان طارق عبد العزيز قد نشر أول صورة له قبل مغادرته المستشفي بعد إجراء عملية تركيب دعامات في القلب.

وكتب طارق عبد العزيز "اللهم لك الحمد دائما وأبدا .. تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح ، و بطمن الجميع إني بخير الحمدلله ، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق ، وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء ، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر  ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من د/ اشرف زكي مروراً بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات ، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي ".

تابع "وشكراً مش هتوفي حقوق ناس تانية عارفين نفسهم منهم أهلي وأسرتي و أصدقاء الجامعة و أولادهم شكراً للحبيب الغالي أخويا  محمد رياض اللي ربنا جعله سبب في التعافي والوقفة دي.

الفنان طارق عبد العزيز بمسجد الشرطة بالشيخ زايد مسجد الشرطة بالشيخ زايد اعمال طارق عبد العزيز

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